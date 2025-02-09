PlayStation возобновила работу после глобального сбоя: пользователям дали бонус

В воскресенье, 9 февраля, Sony сообщила о возобновлении работоспособности игровой IT-инфраструктуры PlayStation Network после суточного глобального сбоя. В компании поблагодарили пользователей за терпение и пообещали бонусы.

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В то же время более детальную причину инцидента там так и не озвучили. Информация от техподдержки Ask PlayStation появилась в соцсети X.

"PSN восстановлено. Теперь вы должны иметь возможность получить доступ к сетевым функциям без каких-либо проблем. Извините за неудобства!" – говорится в сообщении.

Там отметили, что бонусом все участники PlayStation Plus автоматически получат дополнительные пять дней обслуживания.

Со своей стороны, на игровой платформе Fortnite подтвердили, что некоторые игроки действительно могут войти в систему и снова играть на платформах PlayStation, однако "не все игровые сервисы могут быть доступны".

Накануне во время сбоя в PlayStation Network пользователи жаловались на проблемы с доступом к аккаунтам, играм и сервисам. Они не могли запустить игры независимо от того, используются дисковые или цифровые версии. Это задело платформы PS Vita, PS3, PS4, PS5. По официальным данным, проблемы возникли с проверкой лицензий.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз планирует включить PlayStation, Xbox и другие игровые приставки в новый санкционный пакет против России. Предполагают, что российские военные могут использовать игровые консоли для управления дронами.

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