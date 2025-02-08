Самый большой сбой за последние 14 лет: PlayStation почти сутки не работает по всему миру

В работе сервиса PlayStation Network произошел масштабный сбой, который по состоянию на вечер 8 февраля длится уже почти сутки. Пользователи жалуются на проблемы с доступом к аккаунтам, играм и сервисам PlayStation.

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Люди не могут запустить игры независимо от того, используются дисковые или цифровые версии. Это задело платформы PS Vita, PS3, PS4, PS5.

По официальным данным, проблемы возникли с проверкой лицензий. На сайте PlayStation Network отметили, что они пытаются устранить эту неисправность как можно скорее. "Спасибо вам за терпение", – сказано в сообщении.

В Sony пока не дали комментариев относительно ситуации.

Напомним, что последний большой сбой в работе PlayStation произошел в 2011 году. Тогда PlayStation Network была отключена на 23 дня после атаки хакеров, которая привела к утечке личных данных пользователей.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 января ChatGPT перестал открываться у многих пользователей из разных стран. Сбой в работе также наблюдался в Украине.

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