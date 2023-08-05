Первый контакт с пришельцами может закончиться геноцидом: человечество давно напрашивается

Первый контакт человечества с представителями внеземной цивилизации может быть каким угодно, в зависимости от того, кто будет возглавлять представителей Земли, но, в конце концов, все, скорее всего, закончится геноцидом, который будет совершен представителями более развитой расы. История открытия людьми новых земель и континентов полностью подтверждает эту теорию.

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С таким заявлением выступили представители рабочей группы, выступившей во время семинара, связанного с проектом SETI, занимающимся поиском инопланетной жизни. Тезисы своего доклада в статье для The Conversation изложили профессор мировых искусств и культур/танца из Калифорнийского университета Дэвид Дельгадо Шортер, профессор исследований коренных народов из Университета Альберты Ким ТаллБеар и доцент антропологии из Боудин-колледж Уильям Лемперт.

Прежде всего, они призвали признать, что первый контакт с инопланетной жизнью фактически уже продолжается, поскольку "мы рассматриваем первый контакт не столько как событие, сколько как уже начавшийся длительный процесс".

Также они обратили внимание на вопрос этики, о котором в деле поиска инопланетян мало кто задумывается. Дело в том, как отмечают авторы статьи, что поиском пришельцев обычно занимаются либо военные, либо исследователи, имеющие техническое образование, поэтому задумываться над нравственной стороной этого вопроса им просто не свойственно.

Не лучше будет ситуация, если первый контакт с внеземным разумом установят представители частных компаний, которые уже сейчас начали получать разрешения на космический туризм и будущую добычу полезных ископаемых на космических телах.

Между тем, по мнению ученых, сценарий первого контакта может быть включать в себя:

нахождение артефактов внеземных существ;

обнаружение сигналов за тысячи световых лет;

преодоление языковой несовместимости;

поиск микробных организмов в космосе или других планетах, а также биологическое заражение их или нашего вида.

Каждый из этих вариантов первого контакта нуждается в правильном этическом подходе, поэтому чрезвычайно важно, чтобы его осуществляли люди, которые были подготовлены не только для того, чтобы найти инопланетян, но и смогут донести им человеческие ценности и убедить в том, что мы миролюбивый и доброжелательный вид.

Как раз с миролюбием и доброжелательностью, как отмечается в статье, могут возникнуть проблемы, поскольку мы уже сейчас перешагнули этическую границу, и прослушиваем, а также подсматриваем за нашими космическими соседями даже не узнав, будет ли это им по вкусу и хотят ли они, чтобы за ними шпионили. При этом в SETI не понимают, "какой вред может быть от простого прослушивания" и защищают собственные способы.

"Наша рабочая группа опиралась на историю колониальных контактов, чтобы показать опасность думать, что целые цивилизации являются сравнительно развитыми или разумными. Например, когда Христофор Колумб и другие европейские исследователи прибыли в Америку, эти отношения (с коренным населением. – Ред.) формировались под влиянием пристрастного представления о том, что "индейцы" были менее развиты из-за отсутствия письменности. Это привело к десятилетиям рабства коренных жителей Америки", – говорится в заявлении ученых.

Они также подчеркивают, что акт слушания сам по себе уже "фаза контакта".

"Как и сам колониализм, контакт лучше рассматривать как серию событий, начинающуюся с планирования, а не как единичное событие. С этой точки зрения, не является ли потенциальное прослушивание без разрешения еще одной формой надзора? Кажется противоречивым, что мы начинаем наши отношения с иностранцами по прослушиванию без их разрешения и в то же время активно работаем над тем, чтобы другие страны не могли прослушивать определенные американские коммуникации. Если люди сначала воспринимаются как неуважительные или нерадивые, контакт с ними может привести к тому, что инопланетяне колонизируют нас", – подчеркивают ученые.

Исследователи также отмечают, что "на протяжении всей истории западной колонизации, даже в тех немногих случаях, когда контактирующие имели целью защиту, контакт приводил к жестокому насилию, пандемиям, порабощению и геноциду" местного населения.

В качестве примера они вспомнили путешествие Джеймса Кука на корабле "Эндевор" в 1768 году, которое было инициировано Королевским обществом. Цель этого путешествия была исключительно научной и Куку было строго запрещено заниматься какой-либо колониальной деятельностью.

Но, в конце концов, все закончилось широкомасштабной колонизацией и выселением коренных народов по всей Океании, включая насильственные завоевания Австралии и Новой Зеландии.

"История империализма и колониализма на Земле иллюстрирует, что не все получают выгоду от колонизации. Никто не может знать наверняка, чем закончится взаимодействие с инопланетянами, хотя лучше раньше, чем позже, рассмотреть предостерегающие истории из собственной истории Земли", – резюмировали ученые.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал смелую теорию ученых, которые предположили, что люди и инопланетяне могут настолько отличаться друг от друга, что инопланетный вид даже не будет понимать, что земляне – живые существа.

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