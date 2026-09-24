OpenAI бесплатно предоставит Украине ИИ-систему для киберзащиты: что известно

Украина получит бесплатный доступ к программе Daybreak от OpenAI. Это система киберзащиты на базе искусственного интеллекта, которая поможет предотвратить вражеские кибератаки.

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Об этом во время Генеральной Ассамблеи ООН объявили украинский генеральный консул в Сан-Франциско Дмитрий Кушнерук и руководительница направления политики национальной безопасности OpenAI Саша Бейкер. На официальном сайте американской компании сообщается, что Daybreak смогут использовать профильные правительственные ведомства, а также частные организации.

"В сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации OpenAI предоставит украинским командам доступ к инструментам, позволяющим выявлять уязвимости в программном обеспечении, а также быстрее разрабатывать и тестировать исправления", – говорится в заявлении.

В OpenAI напомнили, что Россия осуществляет не только физические обстрелы, но и проводит сетевые атаки на инфраструктуру Украины.

Национальная команда реагирования на киберугрозы CERT-UA обработала почти 6000 киберинцидентов в 2025 году. Речь идет, в частности, об атаках на системы больниц, энергетический сектор, телекоммуникации. Это свидетельствует о постоянном давлении на организации, предоставляющие украинцам жизненно важные услуги.

Daybreak использует передовой ИИ для санкционированной работы в сфере безопасности: от проверки устаревшего программного обеспечения и расследования подозрительной активности до подтверждения уязвимостей и тестирования исправлений.

"Мы гордимся тем, что поддерживаем украинских специалистов по кибербезопасности, которые ежедневно защищают жизненно важные услуги от атак. Благодаря Daybreak государственные и частные организации могут укрепить свою киберзащиту до того, как новые угрозы приобретут масштаб. Украина уже находится на передовой, и её защитники нуждаются в поддержке именно сейчас. Мы стремимся предоставить им более мощные инструменты, чтобы помочь выявлять и устранять уязвимости, а также защищать критически важные сети, от которых зависят люди", – отметила Саша Бейкер.

Руководитель направления взаимодействия OpenAI с правительствами стран Джордж Осборн заявил, что киберзащита является неотъемлемой составляющей нацбезопасности, и Украина "доказала это в условиях чрезвычайного давления".

"Защита гражданской инфраструктуры предполагает противодействие как физическим, так и цифровым атакам, чтобы люди могли и в дальнейшем жить, работать и получать жизненно необходимые услуги. Теперь мы направляем свои технологии и ресурсы на поддержку этих усилий, помогая украинскому правительству укреплять киберзащиту с помощью ИИ", – сказал эксперт.

Что предшествовало

OpenAI уже предоставила доступ к своим кибермоделям специалистам по безопасности во Франции, Германии, Польше и других странах Европы. Агентство Европейского Союза по кибербезопасности ENISA использовало эти инструменты для выявления уязвимостей в программном обеспечении, применяемом учреждениями ЕС. Все эти уязвимости удалось устранить, утверждают в OpenAI.

В Польше национальное агентство по кибербезопасности CERT Polska с помощью моделей OpenAI выявило шесть уязвимостей в программном обеспечении для маршрутизаторов стороннего производителя. Поставщик выпустил исправления, которые, по подтверждению CERT Polska, являются эффективными.

Как писал OBOZ.UA:

– Российские гибридные удары все шире распространяются по Европе. Речь идет об использовании беспилотников, кибератаках, диверсиях, поджогах и нарушениях воздушного пространства. Европейские чиновники опасаются, что при таком развитии событий гражданские лица могут стать жертвами таких атак.

– В американской компании Anthropic признали, что искусственный интеллект Claude мог быть одним из инструментов российских хакеров. Предположительно, ИИ помогал противнику проводить кибератаки и шпионить за представителями правительства, а также военного и дипломатического секторов Украины.

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