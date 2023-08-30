Охотник на НЛО из Гарварда нашел внеземные 'доказательства' на дне океана: в чем проблема

Охотник за инопланетянами из Гарвардского университета в США Ави Лоэб утверждает, что нашел на дне Тихого океана первый известный образец объекта за пределами нашей Солнечной системы. Более того, он считает, что найденный фрагмент является частицей внеземной технологии.

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Об этом говорится в нерецензированной статье, опубликованной на сайте университета, а также в блоге самого Лоэба, рассказывающего подробности. Статья физика должна быть рецензирована научным сообществом, признающим или не признающим выводы, к которым пришел Лоэб.

В блоге ученый сообщил, что вместе со своим проектом "Галилео" завершил анализ десятков крошечных фрагментов "сферул" из метеорита IM1, упавшего в Тихий океан в 2014 году. Считается, что метеорит происходит из-за пределов нашей звездной системы.

Лоэб стал известен широкой публике, когда предположил, что Оумуамуа, другой межзвездный объект, пролетевший мимо Земли в 2017 году, может быть инопланетным кораблем. С тех пор он отметился еще рядом интересных заявлений о внеземных технологиях, сочетающих научные факты с догадками, а иногда даже притянутыми за уши предположениями ученого. Несмотря на то, что заявления Лоэба в научном мире воспринимают достаточно скептически и с определенным раздражением, поскольку он якобы порочит серьезную науку, именно благодаря своей эксцентричности физик смог совершить экспедицию, которая позволила ему найти сферулы в океане.

В ходе экспедиции проекта "Галилео" у берегов Папуа-Новой Гвинеи было собрано более 700 сферул, 57 из которых Лоэб выделил для более детального анализа. Для их отлова ученый использовал большое магнитное устройство, прочесавшее дно океана.

Пять из этих крошечных шариков "возникли как расплавленные капли с поверхности IM1, когда она испытала влияние огромного тепла от огненного шара, образовавшегося вследствие его трения об атмосферу Земли".

Физик рассказал, что эти пять фрагментов "демонстрировали состав элементов за пределами Солнечной системы", которых "никогда раньше не видели". Если это открытие будет подтверждено независимыми экспертами, то оно может иметь значительные исторические последствия.

Сферы, найденные вдоль предполагаемого пути объекта, были богаты бериллием (Be), лантаном (La) и ураном (U), и космохимик Стейн Якобсен назвал эту структуру BeLaU.

"Измеренное содержание тяжелых элементов, кроме лантана, неизменно значительно превышает содержание стандартных для Солнечной системы хондритов CI, что свидетельствует о том, что BeLaU-сферулы происходят из-за пределов Солнечной системы", – написал Лоэб.

Он добавил, что источник имел очень низкое содержание элементов, близких к железу, таких как рений (Re), а местом рождения IM1 "могла быть дифференцированная кора экзопланеты с железным ядром и магматическим океаном".

В апреле 2022 года Космическое командование США обнародовало меморандум, который, после нескольких лет спекуляций Лоэба, подтвердил, что IM1 действительно происходит из межзвездного пространства. Такой вывод был сделан исходя из скорости, с которой он пронесся по небу в январе 2014 года, прежде чем упасть в Тихий океан.

При этом самого факта нахождения межзвездного материала Лоэбу оказалось недостаточно, так что он уже традиционно для себя предположил, что сферулы могут иметь неестественное происхождение и быть частью технологии инопланетян.

"Более экзотическая возможность заключается в том, что эта необычная картина распространенности, когда содержание урана почти в тысячу раз превышает стандартное значение для Солнечной системы, может отражать внеземное технологическое происхождение", – добавил Лоэб.

Такие предположения традиционны для Лоэба, который, похоже, просто получает удовольствие, когда дразнит своих более осторожных коллег-ученых.

"Людям надоело слушать о диких заявлениях Ави Лоэба. Это загрязняет хорошую науку – смешивая хорошую науку, которой мы занимаемся, с этой бессмысленной сенсационностью и высасывая весь кислород из комнаты", – сказал ранее о заявлениях Лоэба астрофизик из Университета штата Аризона Стив Дэш.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о теории Лоэба, согласно которой пришельцы в Солнечной системе могут запускать зонды на Землю.

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