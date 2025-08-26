Огромный луч в ночном небе всколыхнул Украину: что это было на самом деле

Прошлой ночью над Украиной наблюдалось необычное небесное явление. Над разными регионами нашего государства видели тонкий, но яркий луч, который держался среди звезд в течение нескольких секунд, а затем исчез в направлении горизонта.

Снимки удивительного события заполонили соцсети. Люди гадали, что могло вызвать это зрелище – комета, метеорит или другое атмосферное явление. Ответ нашел научно-популярный Telegram-канал "Вселенная в кармане".

На самом деле луч в небе был виден не только над Украиной. Его наблюдали также жители Чехии и Германии. А продолжительность необычного свечения достигала примерно 15 минут.

Объяснение загадочному явлению дал астроном Джонатан Макдауэлл. По его словам, зрелищный луч имел искусственное происхождение. Его вызвал запуск китайской ракеты-носителя CZ-8A. Он состоялся вчера в 22:08 по Киеву. Когда вторая ступень ракеты сбросила топливо с верхнего блока, и возникло свечение в небе.

Поэтому можно с уверенностью сказать, что ничего чрезвычайного в небе над Украиной вчера не произошло. Удивительный луч стал следствием вполне штатной ситуации. Хотя и создал необычное явление в ночном небе над Европой.

