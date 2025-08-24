Ученые нашли в космосе межзвездный тоннель из Солнечной системы: куда ведет

Космос может казаться пустым и однообразным пространством, однако новые исследования доказывают обратное. Ученые обнаружили "межзвездный тоннель", соединяющий Солнечную систему с отдаленными звездами.

В новом исследовании ученые из Института Макса Планка идентифицировали два горячих тоннеля, которые простираются через гигантские регионы космоса. Для этого они собрали тысячи измерений неба с помощью рентгеновского телескопа eROSITA, запущенного в 2019 году.

Солнце в "горячем пузыре"

Наблюдения показали: Солнце находится в центре низкоденситной горячей полости, около 300 световых лет в ширину. Именно из нее выходят огромные межзвездные тоннели.

Один канал направлен в сторону созвездия Центавра, пробиваясь сквозь более холодные регионы космоса. Другой ведет к созвездию Большого Пса.

Исследователи считают, что оба канала могут быть частью большей разветвленной системы, которая соединяет различные зоны образования звезд.

Local Hot Bubble

Ученым давно известно, что наша система находится в так называемом Local Hot Bubble – горячей низкоденситной области, которая образовалась 10–20 миллионов лет назад в результате серии взрывов сверхновых.

Когда массивные звезды исчерпывают топливо, они взрываются, образуя мощные волны плазмы. Эти взрывы "выметают" газ и пыль, оставляя за собой горячие полости.

Идея существования Local Hot Bubble появилась еще тогда, когда астрономы пытались объяснить измерения так называемых "мягких рентгеновских лучей". Их наличие означало, что мы находимся в пузырьке горячей плазмы, которая пропускает эти сигналы.

Самая подробная карта рентгеновского излучения

Данные eROSITA, находящейся в 1,5 миллиона километров от Земли, позволили зафиксировать слабые следы излучения без помех атмосферы. Эти результаты объединили с архивными измерениями немецкого телескопа ROSAT (1990 года), создав самую чистую на сегодня рентгеновскую карту Вселенной.

Но одновременно появилась и новая загадка: после разделения Млечного Пути на 2000 регионов выяснилось, что Галактический Север значительно холоднее Галактического Юга. Это свидетельствует, что Local Hot Bubble расширяется несимметрично, удаляясь от галактического диска.

"Еще раньше ROSAT показывал, что существует туннель в направлении Большого Пса. Но теперь мы впервые увидели туннель в направлении Центавра", – объяснил доктор Михаэль Фрайберг из Института Макса Планка.

Второй тоннель, который ведет в направлении Большого Пса, связывает Local Hot Bubble с Туманностью Гума, расположенной на расстоянии 1500 световых лет от Земли.

В статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics, исследователи отмечают: это намекает на существование глобальной сети межзвездных тоннелей, соединяющих горячие области межзвездной среды.

Как взрывы формируют Галактику

Эту "сеть" поддерживают рождение и гибель звезд. Взрывы сверхновых выталкивают плазму, создают горячие пузыри, которые сталкиваются с другими подобными регионами. В результате возникает своеобразная система каналов, формирующая структуру Млечного Пути.

Ранее астрономы уже доказали, что ударные волны сверхновых не только очищают пространство, но и стимулируют рождение новых звезд. Таким образом происходит "звездный фидбек" – процесс, который влияет на вид всей галактики.

Исследование также дает подсказки относительно истории Солнечной системы. Наше светило не возникло в Local Hot Bubble – оно попало туда лишь несколько миллионов лет назад.

"Интересно, что Солнце оказалось почти в центре LHB случайно, – объяснил доктор Габриэле Понти. – Это очень короткий период по сравнению с возрастом Солнца в 4,6 миллиарда лет".

