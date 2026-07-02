Как освободить память на Android: пользователь одним действием очистил 6 ГБ

Если вы пользуетесь смартфоном на операционной системе Android, то, скорее всего, прямо сейчас целых 6 гигабайт места на вашем гаджете занимает одно-единственное системное приложение, о котором вы, вероятнее всего, никогда и не слышали. Оно называется AICore, и разработала его сама компания Google.

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Это приложение является неотъемлемой частью операционной системы Android 14 и выше, поэтому ваш мобильный телефон не запрашивает разрешения перед его загрузкой и даже не отображает его в общем меню приложений. Тем не менее, журналист издания Make Use Of Панкил Шах нашел способ избавиться от него и освободить целых 6 гигабайт одним махом. И, кстати, не пожалел о своем решении.

AICore – это настоящий пожиратель памяти, о котором большинство пользователей Android даже не догадываются. Он обеспечивает работу функций, которыми вы, вероятно, тоже никогда не пользовались. Это системное приложение доступно на многих телефонах, на которых установлен Android 14 или более новая версия ОС. Оно работает как локальная модель искусственного интеллекта, позволяющая вашему смартфону получать доступ к определенным ИИ-функциям и запускать их непосредственно на устройстве. AICore отвечает за такие функции, как автокоррекция и проверка грамматики в клавиатуре Gboard, автоматическое распознавание речи, умные ответы в таких приложениях, как WhatsApp, а также создание кратких пересказов в приложении "Диктофон" (Recorder).

AICore даже поддерживает некоторые эксклюзивные функции для смартфонов Pixel, такие как Magic Compose, заметки к звонкам (Call Notes), Pixel Screenshots и распознавание изображений в Pixel Studio. Позиция Google в отношении AICore проста: он позволяет вашему телефону обрабатывать все локально, благодаря чему ваши данные остаются конфиденциальными. А поскольку смартфону не нужно ничего отправлять в облако, ИИ-функции работают быстрее и доступны даже без подключения к интернету.

Все это звучит замечательно, и с такой логикой трудно поспорить. Но есть одна проблема. AICore занимает почти 6 ГБ памяти на вашем телефоне – и это лишь нижний предел, а не верхний. Когда выходит обновление модели Gemini Nano, AICore хранит как старую, так и новую версии локальной модели в течение трех дней, пока Google проверяет стабильность новой версии. Поэтому в этот период приложение точно будет занимать больше места.

Конечно, справедливости ради стоит отметить: как только Google убеждается в стабильности новой модели, старая версия автоматически удаляется, и это освобождает место. Тем не менее, 6 ГБ – это огромный объем памяти для каждого, кто пользуется телефоном на 128 или 256 ГБ. И это действительно напрасная трата места, если вы вообще не пользуетесь этими ИИ-функциями.

Полностью удалить AICore вы не сможете, поскольку это системное приложение. Android не позволяет избавиться от него без root-доступа. Но хорошая новость заключается в том, что вы можете отключить его и удалить все его обновления. Это остановит работу приложения, а также удалит загруженную ИИ-модель, которая занимает место на вашем устройстве.

Чтобы избавиться от AICore, перейдите в "Настройки" > "Приложения", нажмите на значок с тремя точками в правом верхнем углу и выберите "Фильтр и сортировка". Включите переключатель "Показывать системные приложения" и нажмите "ОК". Теперь прокрутите список вниз и найдите AICore. Нажмите "Принудительно остановить" > "ОК", а затем "Отключить" > "Отключить приложение". В заключение снова нажмите на три точки вверху и выберите "Удалить обновления".

Это все, что нужно сделать, чтобы вернуть себе 6 ГБ памяти на Android-смартфоне. И если вы когда-нибудь передумаете, то сможете легко снова включить AICore через меню настроек. Ваш телефон просто заново загрузит модель Gemini Nano в фоновом режиме.

Автор статьи признался, что нисколько не пожалел об удалении AICore. Помимо освобождения физической памяти в телефоне, это также заставило гаджет работать быстрее. Поэтому, если на вашем смартфоне катастрофически не хватает памяти и из-за этого он начал тормозить, отключение AICore действительно может изменить ситуацию к лучшему. Несколько пользователей на Reddit также сообщили об увеличении времени работы экрана после отключения AICore, так что дополнительная память – далеко не единственный бонус в данном случае.

Однако самое важное, что вы должны понимать: все функции, зависящие от AICore, перестанут работать, как только вы отключите это приложение. С другой стороны, телефон больше не будет надоедать вам своими ИИ-подсказками на каждом шагу.

Кстати, на приложения с ИИ отключение AICore никак не влияет. Вы по-прежнему сможете пользоваться Gemini или ChatGPT, просто для этого потребуется доступ в интернет.

Google сейчас как никогда активно внедряет искусственный интеллект в Android, и AICore играет в этом большую, хотя и скрытую роль. Но с другой стороны, он нужен далеко не всем.

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