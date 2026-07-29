Один клик в Claude и Google Docs может сделать ваши переписки публичными: как защититься

Пользователи популярного чат-бота Claude от компании Anthropic столкнулись с неожиданной и неприятной проблемой. Их личные и конфиденциальные разговоры с искусственным интеллектом начали отображаться в выдаче поисковых систем Google и Bing.

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Этот инцидент поднять острый вопрос о том, насколько пользователи в действительности контролируют данные, которыми делятся в сети. Об этом сообщает The Guardian.

В чем суть проблемы с Claude

В Claude, как и во многих других сервисах, есть функция создания общедоступной ссылки на чат. Однако многие пользователи не догадывались, что ссылка формата "любой, у кого есть ссылка" делает переписку видимой не только для друзей, но и для поисковых роботов.

Скандал разгорелся после того, как пользователи Reddit обнаружили, что при вводе поискового запроса site:claude.ai/share в Google или Bing поисковики выдавали длинный список реальных диалогов. По состоянию на 28 июля эти результаты из выдачи исчезли, однако сам факт их индексации вызвал волну возмущения.

Почему так произошло

Чтобы страница не попадала в выдачу поисковиков, разработчики должны использовать специальный HTML-тег noindex или прописывать ограничения в файле robots.txt. По данным профильных экспертов, на многих публичных страницах Claude необходимый тег отсутствовал.

Представители Anthropic ранее отмечали, что не передают поисковикам карты сайтов или каталоги чатов, а попадание ссылок в индекс происходит из-за того, что пользователи сами публикуют их в социальных сетях или на форумах. Тем не менее ни Anthropic, ни Google прямо не предупреждают пользователей о риске индексации при клике на кнопку "Поделиться".

Как защитить свои данные

Эксперты советуют проявлять крайнюю осторожность при отправке ссылок. Если вам нужно передать текст, безопаснее просто скопировать его, сделать скриншот или настроить точечный доступ для конкретных email-адресов.

Если вы уже делились ссылками в Claude или Google Drive, доступ можно закрыть вручную.

Откройте Claude в браузере и нажмите на иконку своего профиля в левом нижнем углу. Перейдите в "Настройки" (Settings) вкладка "Конфиденциальность" (Privacy). Прокрутите до блока "Ваши данные" (Your Data) и нажмите "Управление" (Manage) в пункте публичных чатов. Удалите ранее созданные публичные ссылки.

Также можно закрыть доступ к документам в Google Drive. На документе, доступ к которому вы хотите ограничить, нажмите кнопку "Поделиться" (Share) в правом верхнем углу, измените параметр "Общий доступ" с "Все, у кого есть ссылка" на "Ограниченный доступ" или укажите конкретных пользователей.

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