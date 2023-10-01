Обнаружены останки древнего паука-'гиганта': посмотрите фото и порадуйтесь, что он исчез миллионы лет назад

Большинство из нас боятся пауков. И не зря. Они бывают очень ядовитыми и эволюция научила нас держаться от них подальше. И чем больше паук, тем большую неприязнь к нему мы испытываем. Поэтому наиболее чувствительные люди могли бы пережить настоящий приступ паники, если бы встретили тот вид восьминогого создания, который недавно нашли палеонтологи в Австралии.

Об открытии написало издание Science Alert. Это четвертая окаменелость паука, которую когда-либо удавалось находить в Австралии и первые в мире останки вида, относимого к большой семье пауков-люков Barychelidae. Находку назвали Megamonodontium mccluskyi в честь профессора Саймона Макласки, который его откопал.

Представители этого вида обитали в миоцене 11-16 миллионов лет назад, они выбирали влажные леса и строили для себя норки в земле. По размерам найденный паук в пять раз больше своего современного родственника Monodontium. Его также можно сравнить по этому параметру с пауками-волками. Длина лапок найденного экземпляра составляет около 50 миллиметров, а длина тела превышает 23 мм.

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Ближайшие родственники найденного вида живут в тропических лесах от Сингапура до Папуа-Новой Гвинеи. А значит, это дает возможность предположить, что Megamonodontium mccluskyi когда-то жил в аналогичных условиях на территории Австралии, но вымер, когда климат континента начал меняться на более засушливый.

Останки паука нашли в уникальном осадочном пласте, в котором иногда сохраняются мягкие ткани попавших в него животных. Найти такую породу можно в луговом районе Нового Южного Уэльса под названием МакГратс-Флэт. У некоторых окаменелостей, которые находят в МакГратс-Флете, можно увидеть даже субклеточные структуры, поэтому они представляют огромный интерес для науки.

Обнаруженный паук сохранился настолько хорошо, что ученым удалось рассмотреть и реконструировать строение его тела с необычайной детальностью. Изучить под электронным микроскопом удалось даже мельчайшие детали когтей и щетинок на педипальпах, ногах и основном теле паука. Сейчас его уверенно называют второй по размеру окаменелостью паука, когда-либо найденной в мире.

По останкам этого паука ученые могут сделать новые выводы о том, как со временем менялась Австралия. На сегодняшний день на континенте нельзя встретить родственных найденным пауков Monodontium или Megamonodontium. А значит, климатическая трансформация континента в более засушливый во время и после миоцена привела к локальному уничтожению некоторых видов пауков.

"Сегодня существует около 300 видов пауков-люков, но они, похоже, не очень часто превращаются в окаменелость. Это может быть потому, что они проводят так много времени в норах и поэтому находятся в несоответствующей среде для превращения в окаменелости", - объяснил арахнолог Роберт Рейвен из Квинслендского музея.

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