'Симпсоны' снова все предусмотрели: найдены останки трехглазого морского существа, жившего 520 млн лет назад

Ученые обнаружили на юге Китая окаменелость членистоногого родственника насекомых и ракообразных с тремя глазами, которой 520 миллионов лет. Существо, получившее название Kylinxia zhangi, восполняет пробел в понимании того, как эволюционировали беспозвоночные животные.

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О результатах исследования рассказывается в статье в журнале Current Biology. Открытие было совершено вблизи города Чэнцзян в провинции Юньнань на юге Китая. Биота Ченцзяна состоит из более чем 250 видов хорошо сохранившихся организмов из Кембрийского периода (примерно 540-485 миллионов лет назад).

Обнаруженное животное было размером с крупную креветку и имело две большие передние конечности, которые, по мнению ученых, использовались для ловли добычи.

Этот период в истории Земли известен как Кембрийский взрыв – внезапное появление множества новых организмов, включая эволюцию всех основных планов телосложения в животном мире.

Именно в этот период происходила и эволюция глаз. Так что какие-то из существ могли иметь один глаз, а какие-то – три или, возможно, больше. У ученых это называется периодом "эволюционных экспериментов". Таким образом природа пыталась найти оптимальные признаки, которые будут полезны для различных видов.

Kylinxia zhangi, похожая на трехглазую рыбу Блинки из мультсериала "Симпсоны", имела на глаз больше, чем большинство позвоночных животных. Сейчас тоже существуют беспозвоночные, имеющие разное количество глаз, в том числе креветка-головастик, имеющая 3 глаза.

Ученые утверждают, что благодаря Kylinxia zhangi смогут узнать больше об эволюции членистоногих – семьи, в которую входят крабы, пауки, насекомые и другие животные с экзоскелетами.

Тело таких существ разделено на сегменты, большинство из которых несут парные сочлененные конечности.

Хотя такие членистоногие, как трилобиты, часто встречаются в ископаемых остатках, обычно окаменевшими остаются лишь самые твердые части их тел.

В то же время окаменелость Kylinxia почти полноценна. Такая находка позволила исследователям получить изображение головы с помощью компьютерного томографа и выявить мягкую анатомию.

Удалось установить, что голова животного разделена на шесть сегментов: передний – с глазами, второй – с парой больших хватательных конечностей, а остальные четыре – с суставными конечностями.

"Сохранность ископаемого животного впечатляет. После компьютерной томографии мы можем развернуть его в цифровом виде и буквально заглянуть в лицо того, что было живым более 500 миллионов лет назад", – заявил ведущий автор исследования, аспирант Лестерского университета в Великобритании Роберт О'Флинн.

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