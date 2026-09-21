Об этом мало кто знает: что на самом деле означает логотип Honda

Красный логотип Honda можно увидеть не на всех автомобилях бренда. Такая эмблема имеет особое значение и связана со спортивной историей японского автопроизводителя.

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В то же время Honda уже готовится изменить дизайн своего логотипа для будущих моделей. OBOZ.UA рассказывает всё, что нужно знать.

Когда появился красный логотип Honda

История красного значка Honda связана с гоночным духом марки. В 2001 году компания создала собственный оттенок красного цвета, известный как Honda Red.

При этом традиция использования красного цвета берет свое начало еще с 1964 года. Тогда основатель компании Соичиро Хонда выпустил первый легковой автомобиль Honda S500 в красном цвете, несмотря на действовавший в то время запрет на использование красного цвета для гражданских автомобилей.

На какие автомобили устанавливают красный логотип Honda

Красный логотип используется исключительно на спортивных моделях Type-R, в частности на Honda Civic Type-R.

Дизайн эмблемы состоит из серебряной буквы "H" на красном фоне. Именно это также связывают с победой Honda RA272 в Формуле-1 в 1965 году.

Honda сменит логотип в 2027 году

В январе 2026 года Honda объявила о новом логотипе для всех своих моделей, начиная с 2027 года.

Нынешняя эмблема Honda представляет собой букву "H", окруженную квадратной рамкой. В новом варианте рамки вокруг буквы не будет.

По замыслу автопроизводителя, новый логотип будет напоминать две вытянутые руки. В Honda отметили, что они символизируют "приверженность Honda расширению возможностей мобильности и искреннему удовлетворению потребностей".

Сначала новая эмблема дебютирует на электромобилях, а впоследствии распространится на весь модельный ряд Honda.

Как сообщал OBOZ.UA, логотип McDonald’s является одним из самых узнаваемых символов в мире, однако его значение выходит далеко за пределы простого дизайна. Знаменитые "золотые арки" стали не только элементом бренда, но и частью глобальной культуры.

Также OBOZ.UA рассказывал, что логотип "Новой почты" знаком практически каждому украинцу, однако его символика остается менее известной. Внешне это простая буква "Н" на красном фоне, но за этим дизайном скрывается более глубокий смысл.

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