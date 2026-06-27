Что означает логотип «Новой почты»: об этом знают не все

Логотип "Новой почты" знаком практически каждому украинцу, однако его символика остается менее известной. Внешне это простая буква "Н" на красном фоне, но за этим дизайном скрывается более глубокий смысл.

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После обновления бренда в 2014 году компания заложила в визуальный стиль собственную философию доставки и связи между людьми. И об этом рассказывает OBOZ.UA.

Обновление логотипа и новый смысл

В 2014 году "Новая почта" обновила свой фирменный знак, заменив предыдущий вариант на современный минималистичный логотип. Центральным элементом стала стилизованная буква "Н", расположенная между четырьмя стрелками.

Такой дизайн был создан не случайно – он стал визуальным воплощением идеи быстрого и непрерывного движения.

Символика четырёх стрелок

Четыре стрелки вокруг буквы "Н" символизируют направления доставки во все стороны. Они подчеркивают идею того, что компания работает как внутри страны, так и за ее пределами.

Таким образом, логотип передает ключевую миссию бренда – объединять города, регионы и людей с помощью быстрой логистики.

Важную роль в восприятии логотипа играет красный цвет в сочетании с белым. Такая цветовая гамма делает логотип максимально заметным и легко узнаваемым даже на большом расстоянии.

Именно поэтому логотип хорошо читается на автомобилях службы доставки, фасадах отделений и рекламных материалах, помогая клиентам быстро идентифицировать компанию.

Логотип "Новой почты" – это не просто графический знак, а символ логистической философии компании. Он отражает идею движения, связи и доступности сервиса.

Также OBOZ.UA сообщал, что "Новая почта" решила активнее инвестировать в автоматизацию и роботизацию рабочих процессов. Компания уже системно работает над сокращением объема ручного труда на терминалах и производственных площадках, но ее совладелец Владимир Поперешнюк ставит перед собой цель "чтобы человек не тратил ни одной лишней минуты на операции, которые можно оптимизировать". Компания реализует сразу несколько направлений модернизации, направленных на повышение эффективности операционных процессов, но при этом концентрируется исключительно на собственных логистических показателях, а не на том, какую продукцию производят или продают ее клиенты.

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