О них всех забыли: "секретные" функции кнопки питания на смартфоне

Большинство пользователей воспринимают кнопку питания на смартфоне лишь как инструмент для блокировки экрана или выключения устройства. Однако эта клавиша может выполнять гораздо больше функций, способных упростить повседневное использование телефона.

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Часть из них можно активировать в настройках, а другие – добавить с помощью специальных приложений. OBOZ .UA рассказывает все, что нужно знать.

Как завершить звонок одной кнопкой

Одной из малоизвестных функций является возможность завершения вызова с помощью кнопки питания. Это особенно удобно, когда экран погас и нужно быстро завершить разговор.

Чтобы активировать эту опцию, необходимо зайти в "Дополнительные" или "Расширенные настройки", выбрать раздел "Специальные возможности" и включить функцию "Завершение вызова кнопкой питания". После этого достаточно одного нажатия, чтобы завершить звонок.

Быстрый доступ к камере и фонарику

Кнопка питания также может помочь мгновенно открыть камеру или включить фонарик. На многих смартфонах доступна настройка двойного нажатия для запуска этих функций.

Обычно такие настройки находятся в разделах "Жесты" или "Функции жестов". Там же иногда можно настроить запуск голосового помощника.

Расширение возможностей с помощью приложений

Стандартные функции кнопки питания можно значительно расширить с помощью сторонних приложений. Они позволяют настроить различные сценарии нажатий – например, быстрый вызов контакта или запуск конкретного приложения.

Такие сервисы доступны в магазинах приложений по запросам вроде "переназначение кнопок" или "power button remap". В то же время стоит учитывать, что некоторые из них требуют специальных прав доступа, поэтому пользователям рекомендуют выбирать безопасные варианты без дополнительных ограничений.

Ранее OBOZ.UA объяснял, можно ли пользоваться телефоном, пока он заряжается.

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