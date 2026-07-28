Новая эра инфраструктуры данных для искусственного интеллекта. Как интеллектуальные конвейеры обрабатывают миллиарды исторических записей: опыт инженера Максима Дячука

Современная цифровая трансформация исторических архивов всё в большей степени зависит не только от алгоритмов искусственного интеллекта, но и от архитектуры систем, способных эффективно обрабатывать миллиарды документов. Именно над созданием таких решений в области AI Infrastructure работает украинский инженер-программист и исследователь Максим Дячук, специализирующийся на масштабируемых системах оцифровки исторических данных.

Видео дня

"Многие считают, что достаточно применить OCR для распознавания текста. На самом деле это лишь первый шаг. Самое сложное – построить интеллектуальную инфраструктуру, способную понять структуру документа, проверить качество данных, связать информацию между собой и преобразовать её в знания", – отмечает Максим Дячук.

Эта концепция легла в основу технической монографии "AI-Powered Digitization of Historical Records: Architectures, Pipelines, and Scaling Strategies", профессионально изданной Gutenberg Publishing House. В ней автор представил собственный системный фреймворк AI-управляемой оцифровки исторических архивов, который объединяет OCR, NLP, большие языковые модели (LLM), Data Engineering и облачную инфраструктуру в единую масштабируемую архитектуру. Методология предусматривает полный цикл обработки документов – от предварительной подготовки и распознавания текста до семантического анализа, автоматической валидации, индексации и создания цифровых коллекций, пригодных для поиска и аналитики.

Практическую эффективность таких решений подтверждают международные проекты компании MyHeritage, в которых Максим Дячук принимал непосредственное участие. В частности, в ходе подготовки к публикации материалов переписи населения США 1950 года он работал над технологическими решениями для обработки, проверки, индексации и масштабной публикации исторических данных. Еще одним масштабным проектом стала цифровая трансформация примерно 25 тысяч исторических городских справочников США в более чем 1,3 миллиарда цифровых записей, пригодных для поиска и анализа.

"Когда речь идет о миллиардах записей, главным становится уже не точность отдельного алгоритма, а способность всей инфраструктуры работать как единая скоординированная система. Именно архитектура обеспечивает масштабируемость, надежность и воспроизводимость результатов", – подчеркивает эксперт.

По мнению Максима Дячука, технологии, созданные для работы со сложными историческими архивами, могут применяться также в государственном управлении, научных исследованиях, цифровых библиотеках, медицине и других сферах, где требуется эффективная обработка больших массивов неструктурированной информации.

Максим Дячук является Senior Member IEEE – это высший профессиональный уровень членства в IEEE, на который можно подать заявку самостоятельно или быть номинированным, и который присваивается после профессиональной оценки квалификации и достижений. Он также является Fellow Member The GRAIL Network и Council Member The Association of Information Technology Experts (AITEX), где его кандидатура была одобрена после экспертной оценки в соответствии с установленными профессиональными критериями.

"Будущее искусственного интеллекта будет определяться не только новыми моделями, но и архитектурой систем, способных преобразовывать разрозненные данные в надежные знания. Именно AI Infrastructure станет фундаментом следующего поколения цифровой трансформации", – подытоживает Максим Дячук.