Не только смартфон: какие устройства можно зарядить с помощью павербанка

Павербанк чаще всего покупают для зарядки смартфона, но на самом деле он может пригодиться для гораздо большего числа устройств. Современные модели обладают большей емкостью и более мощными портами, поэтому способны заряжать ноутбуки, игровые консоли, роутеры, камеры и даже некоторые бытовые аксессуары.

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Все зависит от трех основных параметров: мощности устройства, типа разъема и емкости самого внешнего аккумулятора. Перед подключением стоит проверить, какое напряжение и мощность требуются устройству, и сравнить эти данные с характеристиками внешнего аккумулятора, сообщает BGR.

Ноутбуки

Одно из самых важных устройств, которые можно заряжать от внешнего аккумулятора, – это ноутбук. Но здесь подойдет не любая модель. Для ноутбука нужен внешний аккумулятор с портом USB-C Power Delivery и достаточно высокой мощностью, например 45 Вт или 100 Вт.

Также важно, чтобы выходное напряжение павербанка соответствовало требованиям ноутбука. Эту информацию обычно можно найти на наклейке на нижней стороне устройства или в инструкции.

Емкость тоже имеет значение. В современных ноутбуках батареи могут иметь емкость примерно от 40 до 99 Вт·ч, в зависимости от модели и энергопотребления. Именно поэтому для ноутбука лучше выбирать внешний аккумулятор емкостью от 20 000 мА·ч и выше. Чем больше емкость, тем больше шансов не просто немного подзарядить ноутбук, а обеспечить полный цикл зарядки или даже больше.

Если вы планируете заряжать не только ноутбук, но и другие гаджеты, стоит обратить внимание на модели с несколькими портами и достаточным запасом мощности.

Портативные игровые консоли

Павербанк также может заряжать портативные игровые консоли. Для тех, кто часто играет в дороге, это один из самых полезных аксессуаров. Современные портативные консоли и игровые ПК стали мощнее, но во время активной игры батарея все равно может разрядиться за несколько часов.

Как и в случае с ноутбуками, важно, чтобы powerbank мог выдавать достаточную мощность. Лучше всего искать модель с USB-C Power Delivery и поддержкой профилей на 18 Вт, 45 Вт или 60 Вт – в зависимости от конкретного устройства.

Есть еще один плюс: когда консоль подключена к источнику питания, в некоторых случаях она может работать стабильнее или производительнее, чем только от собственной батареи.

Туристические роутеры

Еще одно устройство, которое хорошо работает с павербанком, – туристический роутер. Он может пригодиться в путешествиях, ведь подключается к проводной или беспроводной сети и раздает интернет другим устройствам.

Такой роутер также может расширять зону покрытия Wi-Fi и повышать безопасность при подключении к общественным сетям. При этом он не требует много энергии. Большинство туристических роутеров питаются через USB, хотя некоторые имеют встроенные аккумуляторы. В среднем им требуется примерно от 1,5 до 5 Вт, а это может обеспечить даже стандартный внешний аккумулятор.

Модели емкостью 10 000 мА·ч обычно достаточно, чтобы питать такой роутер в течение нескольких часов. Фактически туристический роутер может работать даже от USB-порта ноутбука, поэтому для портативного зарядного устройства это не слишком сложная задача.

Дроны и камеры

Портативные зарядные устройства можно использовать и для зарядки камер или дронов. Многие современные камеры уже имеют USB-порты для прямой зарядки. Но в зависимости от производителя и модели может понадобиться портативное зарядное устройство с поддержкой 18 Вт или 45 Вт.

С дронами принцип аналогичен. Если аккумулятор или зарядный блок дрона поддерживает USB-зарядку, его можно подключить к внешнему аккумулятору, который обеспечивает необходимое напряжение и мощность. Однако дронам обычно требуется больше энергии, чем мелким гаджетам.

Многим моделям требуется около 30 Вт или 45 Вт, поэтому лучше иметь портативный аккумулятор с мощным портом USB-C. Модели на 60 Вт или 100 Вт могут заряжаться быстрее, если само устройство это поддерживает. Для нескольких циклов зарядки стоит выбирать внешний аккумулятор с большой ёмкостью.

Грелки, подушки, фонари и USB-вентиляторы

Павербанк может питать не только технику, но и некоторые бытовые аксессуары. Например, USB-подушки с подогревом, электрические грелки для рук, небольшие лампы, портативные LED-фонари или USB-вентиляторы.

Такие устройства обычно не требуют большой мощности. Небольшая подушка или сиденье с подогревом могут потреблять около 10 Вт, хотя более крупным моделям может потребоваться больше. Грелки для рук также часто заряжаются от источника мощностью примерно 10 Вт, а для моделей с быстрой зарядкой может потребоваться 15 или 18 Вт.

Большинство таких аксессуаров работают от 5 В, поэтому важно, чтобы портативный зарядник мог выдавать необходимое напряжение. Время работы зависит от уровня нагрева: чем выше температура, тем быстрее разряжается батарея.

Отдельно стоит упомянуть небольшие USB-устройства – настольные лампы, портативные вентиляторы, кемпинговые фонари. Для них не нужен сверхмощный павербанк. Модель на 10 000 мА·ч или около 37 Вт·ч может питать маломощный вентилятор или лампу более 10 часов.

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