Не только хранить фото: функции iCloud, о которых мало кто знает

Хотя некоторые файлы не стоит загружать в облако, это не означает, что iCloud нужен только для хранения фотографий. Как и другие подобные сервисы, облачное хранилище от Apple предоставляет удаленные серверы для защиты данных и освобождения памяти на устройствах и может предложить гораздо больше, чем просто место для хранения.

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Как пишет издание BGR, iCloud – это скорее центральный хаб для синхронизации всей информации внутри экосистемы Apple. Он обеспечивает единообразие данных на каждом вашем гаджете, позволяет редактировать файлы на одном устройстве с мгновенным отображением изменений на другом и беспрепятственно переносить личные настройки. Даже в бесплатной версии есть немало полезных функций, которые большинство пользователей просто не замечает.

Синхронизация вкладок Safari

Благодаря iCloud ваш браузер Safari становится единым пространством на всех устройствах: открытые вкладки, закладки и автозаполнение форм мгновенно синхронизируются между iPhone, iPad и Mac, подключенными к одной учетной записи. Вы можете начать читать статью на компьютере, а продолжить на телефоне по дороге на работу, но имейте в виду, что закрытие вкладки на одном устройстве приведет к ее закрытию везде.

Функция работает при условии использования одного Apple ID и касается только фирменного браузера Safari. Включить ее легко в настройках: достаточно нажать на своё имя, перейти в раздел iCloud, выбрать "Показать всё" и активировать переключатель напротив Safari.

Создание случайных электронных адресов для сокрытия личности

Подписчики iCloud+ получают полезную функцию "Скрыть мой адрес электронной почты", которая автоматически генерирует анонимные email-прокси при регистрации на сайтах или в приложениях. Все коды подтверждения и письма перенаправляются на вашу основную почту, не оставляя цифрового следа и защищая вас от спама и мошенников.

Помимо автоматических подсказок, такие временные адреса можно создавать и настраивать вручную через настройки iCloud. Это уникальная опция безопасности, аналогов которой нет в других облачных сервисах.

Редактирование в режиме реального времени на всех устройствах Apple

В отличие от обычных облачных хранилищ, которые просто сохраняют отдельную копию файла, iCloud синхронизирует любые изменения в реальном времени. Если вы отредактируете или удалите фото или документ на iPhone, это мгновенно отобразится на всех ваших других устройствах.

Такая функция существенно повышает продуктивность. Вы можете подписать PDF-файл на телефоне и сразу отправить его с MacBook, или продолжить работу над проектом на другом компьютере без потери данных и создания множества дубликатов.

Сохранение настроек устройства с помощью резервного копирования iCloud

iCloud создает полную резервную копию вашего смартфона, включая приложения, историю сообщений, обои, рингтоны и даже настройки режимов сосредоточения. Благодаря этому переход на новый iPhone становится максимально безболезненным и не требует многочасовой настройки с нуля.

Для активации этой функции достаточно перейти в настройки Apple ID и включить резервное копирование. Однако учитывайте, что такие копии занимают много места, поэтому без дополнительного объема хранилища в iCloud+ они быстро исчерпают лимит.

Использование приложений Apple и доступ к данным с устройств других брендов

Даже если у вас нет полного набора техники Apple, вы можете полноценно работать со своими данными через сайт iCloud.com с любого Windows-ПК, Android-смартфона или Linux-системы. Также для пользователей Windows доступно отдельное официальное приложение.

В веб-версии можно просматривать фотографии, почту, контакты и работать с документами в Pages, Numbers или Keynote. Все внесенные изменения также синхронизируются с вашими устройствами Apple в режиме реального времени.

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