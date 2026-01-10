Не только для флешки: для чего нужен USB-порт на телевизоре

Большинство пользователей воспринимают USB-порт на телевизоре как второстепенную деталь, предназначенную разве что для подключения флешки. После первичной настройки Smart TV люди редко заглядывают в заднюю панель устройства. Беспроводные подключения, приложения и пульты создают иллюзию, что дополнительные порты не нужны.

Впрочем, USB-разъем, который часто остается незамеченным рядом с HDMI, имеет значительно более широкий функционал. Он может существенно расширить возможности телевизора и даже "оживить" устаревшую модель, говорят эксперты.

Просмотр фото и видео

Большинство современных телевизоров оснащены как минимум двумя USB 2.0 портами, а иногда и USB 3.0 для более быстрой передачи данных. Большой экран телевизора идеально подходит для просмотра фотографий или видео, значительно лучше, чем монитор компьютера. Достаточно подключить флешку или внешний жесткий диск, и телевизор автоматически распознает носитель, предложив доступ к файлам.

Практически любой накопитель работает так же, как и при подключении к ноутбуку. Это удобно для семейных просмотров, презентаций или фонового воспроизведения контента. К тому же, если оставить флешку подключенной постоянно, телевизор будет считывать данные без копирования во внутреннюю память, не перегружая кэш и работая стабильнее.

Большой экран как рабочее место

Телевизор можно использовать как альтернативу или дополнение к компьютерному монитору. Для многих специалистов стандартного 27-дюймового дисплея часто недостаточно, а покупка нескольких профессиональных мониторов обходится дорого. В таком случае большой телевизор (например, 55 дюймов) может стать удобным рабочим пространством.

Через USB-порт можно подключить адаптеры, клавиатуру или мышь, в том числе беспроводные. Это позволяет работать с таблицами, документами, дизайном или веб-страницами, имея больше пространства для одновременного открытия нескольких окон. Такое решение не идеальное с точки зрения цветопередачи, но вполне практичное для многих задач.

Сделать старый телевизор "умным"

Даже не слишком новые модели телевизоров можно адаптировать для современного стриминга. Многие потоковые устройства подключаются к телевизору через HDMI, но требуют отдельного питания. Часть таких гаджетов можно запитать непосредственно через USB-порт телевизора.

В таком случае телевизор одновременно подает питание и принимает сигнал, без подключения к розетке. Это не идеальное решение, ведь может приводить к перегреву или нестабильной работе, однако оно функционирует и позволяет получить доступ к стриминговым сервисам без дополнительных кабелей.

Заряжать устройства в случае необходимости

USB-порт телевизора может стать резервным источником питания. К нему можно подключить смартфон, наушники или игровой контроллер, так же, как к ноутбуку. Правда, стоит учитывать, что такие порты рассчитаны на передачу данных и питание маломощных устройств.

Зарядка через телевизор будет медленной, но в ситуациях, когда нет свободной розетки или адаптера, это может стать полезной альтернативой.

Обновление программного обеспечения

Если телевизор не имеет доступа к интернету или не является Smart TV, USB-порт позволяет обновлять программное обеспечение вручную. Производители регулярно выпускают обновления, которые улучшают стабильность работы, добавляют функции и устраняют ошибки.

Достаточно скачать файл обновления с официального сайта производителя на флешку, подключить ее к телевизору и выполнить инсталляцию. В некоторых случаях после этого понадобится перезагрузка устройства.

