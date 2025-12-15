Вы часто делаете неправильно: куда должны быть направлены антенны Wi-Fi роутера

В большинстве домов Wi-Fi роутер работает не в полную силу, и не из-за провайдера или старого оборудования, а из-за банальной ошибки, которую делают почти все пользователи. Несмотря на то что роутер является центральным узлом домашней сети, его антенны часто размещают "как красиво", а не "как правильно".

Проблема кажется мелочью, но имеет техническую подоплеку. Wi-Fi сигнал распространяется не туда, куда "смотрит" антенна, а перпендикулярно к ней. И именно поэтому вертикально выставленные антенны хорошо покрывают один этаж, но часто проваливают связь между уровнями дома. Эксперты рассказали, как правильно выставлять антенну на роутере.

Омнидирекционные антенны

Большинство современных роутеров имеют омнидирекционные антенны.

Термин звучит профессионально, но означает простую вещь: антенна передает сигнал во все стороны, но не в виде сферы, а на плоскости, перпендикулярной к ее положению.

Ключевой принцип: сигнал сильнее всего в направлении, перпендикулярном к антенне.

То есть:

антенна, направленная вертикально, создает покрытие горизонтально, на том же этаже;

антенна, направленная горизонтально, распространяет сигнал вертикально, выше или ниже.

Именно поэтому правильно установленные антенны критически влияют на качество связи в многоуровневых домах.

Почему вертикальные антенны – не универсальное решение

Когда все антенны стоят вертикально, Wi-Fi распространяется ровным диском на одном уровне. Для квартиры или офиса в пределах одного этажа это обычно идеально.

Но в частных домах или двухуровневых помещениях такой вариант часто создает проблему: сигнал не проходит нормально между этажами, даже если индикатор на смартфоне показывает полную шкалу.

На отдаленных этажах интернет может:

терять скорость;

резко снижать качество видео;

создавать задержки в видеозвонках;

хуже работать несмотря на стабильный Wi-Fi-значок.

Причина проста: антенны буквально "не светят" в нужном направлении. Для эффективного покрытия разных зон дома антенны должны работать не одинаково, а дополнять друг друга.

Основные правила

Один этаж – вертикальные антенны. Такое положение равномерно покрывает комнаты, коридоры и зоны на одном уровне.

Несколько этажей – комбинированная ориентация. По меньшей мере одну антенну стоит повернуть под углом 90° (горизонтально) – для покрытия этажей выше/ниже, или под углом 45° – универсальный вариант для трехэтажных зданий.

Результат таких коррекций часто заметен мгновенно: видео перестает "тормозить", сигнал стабилизируется, а скорость выравнивается между этажами.

Индикатор Wi-Fi на смартфоне – не показатель реального качества. Он измеряет уровень мощности сигнала, но не передает информации о скорости и стабильности. Поэтому целесообразно проверять покрытие через специальные приложения: NetSpot, WiFi Analyzer (Android), AirPort Utility (iOS).

Алгоритм прост: пройтись по дому и замерить интенсивность сигнала, изменить ориентацию антенн, измерить повторно, оставить наилучший вариант.

Если антенны встроенные

В современных роутерах антенны часто скрыты в корпусе. В таком случае ориентирование невозможно, но значение имеет расположение самого устройства:

ставить на высоте 1,0–1,5 м, а не на полу;

избегать толстых стен и бетонных перекрытий;

не размещать рядом с микроволновой печью, металлом или большими аквариумами, вода поглощает радиоволны.

