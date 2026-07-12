Не подключайте эти приборы к удлинителю: последствия будут катастрофическими

Сколько бы розеток в доме ни планируй, рано или поздно придется завести удлинитель. Это устройство значительно облегчает повседневную жизнь, но большинство пользователей даже не догадываются о возможных последствиях неправильного обращения с ним.

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Профессиональные электрики предупреждают: далеко не всю технику можно включать через удлинитель. Каким домашним устройствам нужна только розетка, разбиралось издание Interia Kobieta.

Почему удлинитель может быть опасен

Удлинитель – чрезвычайно полезная, а порой и просто незаменимая вещь, ведь он увеличивает радиус доступа к электросети и позволяет подключить несколько устройств к одной розетке. Однако оказывается, что большинство удлинителей рассчитаны на определённую четко заданную нагрузку. Подключение к ним сразу нескольких приборов, потребляющих много энергии, не только сокращает срок службы самого удлинителя, но и может вызвать его перегрев, что очень опасно. В крайних случаях это грозит коротким замыканием и возникновением пожара.

Что нельзя подключать через удлинитель

Эксперты по энергобезопасности подчеркивают, что к удлинителю не следует подключать мощные приборы. Их всегда нужно включать непосредственно в розетку. Это касается, прежде всего:

тепловентиляторы и портативные обогреватели – они потребляют очень много электроэнергии, с которой большинство удлинителей не способны безопасно справиться, особенно при длительной работе;

– они потребляют очень много электроэнергии, с которой большинство удлинителей не способны безопасно справиться, особенно при длительной работе; крупной бытовой техники – например, стиральных машин, центрифуг, электрических плит; такие устройства требуют огромной мощности и могут привести к перегреву кабеля;

– например, стиральных машин, центрифуг, электрических плит; такие устройства требуют огромной мощности и могут привести к перегреву кабеля; мобильные кондиционеры и большие вентиляторы – их тоже нужно подключать напрямую к розетке, поскольку работа на максимальных оборотах в течение длительного времени создает дополнительную опасность.

Кроме того, не следует забывать о регулярной проверке состояния проводов (и не только на удлинителях) и своевременно выбрасывать поврежденные. Также опасно соединять несколько удлинителей между собой цепочкой или перегружать одно устройство большим количеством мощной техники. Если у вас возникают даже малейшие сомнения, всегда лучше проконсультироваться со специалистом в магазине электроники.

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