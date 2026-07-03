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Почему в Европе редко используют кондиционеры: объяснение

Юлия Потерянко
Техно Oboz
3 минуты
2,3 т.
Американцев удивляет, насколько редко европейцы пользуются кондиционерами
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В июне Европа пережила волну рекордной жары, столбики термометров местами поднимались выше +40 градусов. При этом спастись с помощью домашних кондиционеров люди не могли, ведь у них их просто не было – лишь около 20% европейских домов оснащены такими климатическими устройствами.

Почему так сложилось, решило разобраться американское издание Slash Gear. Американцы традиционно очень активно пользуются кондиционерами – они установлены практически повсеместно и работают чуть ли не круглый год. Поэтому для жителей США было удивительно, что в Европе климатическая техника не так широко распространена.

Основной причиной издание называет климат континента. До недавнего времени европейские страны не испытывали острой потребности в кондиционерах. Летняя погода обычно была умеренной, а периоды сильной жары были скорее аномалией, чем нормой. Поэтому при проектировании домов основное внимание уделялось сохранению тепла в холодные месяцы, чтобы жильцы не мерзли. Однако из-за роста глобальной температуры условия в европейских странах со временем становятся все жарче, а волны жары наступают уже каждое лето.

Еще одна проблема заключается в том, что спрос на системы кондиционирования воздуха сейчас превышает то, с чем многие из этих стран могут справиться. Поскольку дома не проектировались с учетом современных требований, единственным решением является модернизация уже готовых зданий, что может быть как дорого, так и сложно. К тому же существует проблема более высоких цен на энергоносители и повышенного спроса на электроэнергию, что может иметь серьезные последствия. В то же время ведутся жаркие дискуссии по поводу выбросов и энергоэффективности, из-за чего переход к массовому внедрению кондиционеров в Европе продвигается медленно, даже несмотря на то, что стрелки термометров продолжают ползти вверх.

Для прохладного климата Европы до сих пор гораздо более актуальным было сохранение тепла зимой.

Усилия, направленные на то, чтобы сделать кондиционеры более доступными в европейских странах, разворачиваются постепенно, в том числе и за счет нормативно-правового регулирования. Согласно предложенным правилам Европейского Союза, монтажники будут обязаны заранее предоставлять клиентам информацию об уровне энергоэффективности. Идея заключается в том, что пользователи должны четко понимать долгосрочное влияние систем отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) на расходы на электроэнергию и ее потребление.

В настоящее время, пока в европейских домохозяйствах в большинстве случаев нет кондиционеров, для облегчения ситуации в жару люди используют другие методы. К ним относятся создание затенения от солнца, улучшение естественного воздухообмена с помощью правильной вентиляции, а также использование таких архитектурных решений, которые замедляют накопление тепла в помещениях. Что касается техники, то всё большую популярность приобретают качественные портативные и мобильные кондиционеры. Помогают и определенные методы обустройства уличного пространства – например, посадка деревьев для создания тени, а также использование светоотражающих или термостойких материалов в густонаселенных районах.

На индивидуальном уровне европейцы также спасаются от жары традиционными методами. Популярным решением являются портативные и беспроводные вентиляторы, которые можно использовать как дома, так и во время путешествий. Появляются и более современные продукты, такие как вентиляторы с функцией распыления воды, которые добавляют влагу в поток воздуха для лучшего охлаждения. Кроме того, снизить температуру тела помогают "носимые кондиционеры" — обычно они размещаются вокруг шеи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие бытовые лайфхаки помогут спастись от жары без использования кондиционера.

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