Почему в Европе редко используют кондиционеры: объяснение

В июне Европа пережила волну рекордной жары, столбики термометров местами поднимались выше +40 градусов. При этом спастись с помощью домашних кондиционеров люди не могли, ведь у них их просто не было – лишь около 20% европейских домов оснащены такими климатическими устройствами.

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Почему так сложилось, решило разобраться американское издание Slash Gear. Американцы традиционно очень активно пользуются кондиционерами – они установлены практически повсеместно и работают чуть ли не круглый год. Поэтому для жителей США было удивительно, что в Европе климатическая техника не так широко распространена.

Основной причиной издание называет климат континента. До недавнего времени европейские страны не испытывали острой потребности в кондиционерах. Летняя погода обычно была умеренной, а периоды сильной жары были скорее аномалией, чем нормой. Поэтому при проектировании домов основное внимание уделялось сохранению тепла в холодные месяцы, чтобы жильцы не мерзли. Однако из-за роста глобальной температуры условия в европейских странах со временем становятся все жарче, а волны жары наступают уже каждое лето.

Еще одна проблема заключается в том, что спрос на системы кондиционирования воздуха сейчас превышает то, с чем многие из этих стран могут справиться. Поскольку дома не проектировались с учетом современных требований, единственным решением является модернизация уже готовых зданий, что может быть как дорого, так и сложно. К тому же существует проблема более высоких цен на энергоносители и повышенного спроса на электроэнергию, что может иметь серьезные последствия. В то же время ведутся жаркие дискуссии по поводу выбросов и энергоэффективности, из-за чего переход к массовому внедрению кондиционеров в Европе продвигается медленно, даже несмотря на то, что стрелки термометров продолжают ползти вверх.

Усилия, направленные на то, чтобы сделать кондиционеры более доступными в европейских странах, разворачиваются постепенно, в том числе и за счет нормативно-правового регулирования. Согласно предложенным правилам Европейского Союза, монтажники будут обязаны заранее предоставлять клиентам информацию об уровне энергоэффективности. Идея заключается в том, что пользователи должны четко понимать долгосрочное влияние систем отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) на расходы на электроэнергию и ее потребление.

В настоящее время, пока в европейских домохозяйствах в большинстве случаев нет кондиционеров, для облегчения ситуации в жару люди используют другие методы. К ним относятся создание затенения от солнца, улучшение естественного воздухообмена с помощью правильной вентиляции, а также использование таких архитектурных решений, которые замедляют накопление тепла в помещениях. Что касается техники, то всё большую популярность приобретают качественные портативные и мобильные кондиционеры. Помогают и определенные методы обустройства уличного пространства – например, посадка деревьев для создания тени, а также использование светоотражающих или термостойких материалов в густонаселенных районах.

На индивидуальном уровне европейцы также спасаются от жары традиционными методами. Популярным решением являются портативные и беспроводные вентиляторы, которые можно использовать как дома, так и во время путешествий. Появляются и более современные продукты, такие как вентиляторы с функцией распыления воды, которые добавляют влагу в поток воздуха для лучшего охлаждения. Кроме того, снизить температуру тела помогают "носимые кондиционеры" — обычно они размещаются вокруг шеи.

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