Не оставляйте Bluetooth на телефоне включенным: эксперты объяснили, почему

Технология передачи данных беспроводным методом на небольшие расстояния, известная как Bluetooth – это невероятно удобно. С его помощью мы слушаем музыку, общаемся, будучи за рулем, следим за здоровьем через нательные трекеры, передаем файлы между компьютерами, отслеживаем положение вещей и выполняем много других задач. Мы пользуемся им настолько часто, что просто никогда его не выключаем.

Однако эксперты утверждают, что привычка держать Bluetooth постоянно активным может быть рискованной. Как пишет издание BGR, включенный модуль ставит под угрозу безопасность ваших данных.

Хотя это технология малого радиуса действия, которая обычно требует сознательного создания пары между устройствами, она не является абсолютно защищенной. По данным Федеральной комиссии по связи США (FCC), если Bluetooth постоянно находится в активном состоянии, хакеры могут узнать, к каким устройствам вы подключались ранее, подделать одно из них и получить доступ к вашему гаджету. И это является одной из главных проблем публичных сетей Wi-Fi: владелец точки доступа потенциально может видеть, что именно вы делаете.

В зоне наибольшего риска находятся смартфоны, ведь они всегда с нами и содержат огромное количество личной информации. Именно поэтому важно выключать Bluetooth на телефоне, когда он вам не нужен. Чтобы уберечь свои данные, FCC рекомендует делать это каждый раз, как только вы прекратили им пользоваться.

Среди других советов от специалистов по кибербезопасности: не забывайте удалять свой телефон из списка подключенных устройств в арендованных авто перед тем, как их возвращать. Также стоит изменить настройки Bluetooth на "скрытый режим" вместо "видимого для всех". Правда, последняя функция недоступна на iPhone – там его можно только полностью включить или выключить.

Смартфоны на Android имеют функцию Fast Pair, которая позволяет автоматически искать устройства поблизости. Теоретически она должна подключаться только к тем гаджетам, которые привязаны к вашему Google-аккаунту. Однако бельгийские исследователи обнаружили, что многие продукты на Android имеют уязвимость, которая позволяет злоумышленникам перехватывать управление устройством или отслеживать ваше местонахождение. Поскольку проблема кроется в том, как Fast Pair взаимодействует с аксессуарами, а не в самом смартфоне, под угрозой могут оказаться даже те, кто никогда не пользовался продуктами Android или Google.

Поэтому лучше отключить сканирование Fast Pair в меню устройств, деактивировав пункт "Поиск устройств поблизости". Какой бы телефон у вас ни был, стоит приучить себя выключать Bluetooth, когда в нем нет необходимости. В конце концов, повторное подключение занимает считанные секунды, и это мизерная цена за безопасность ваших личных данных.

