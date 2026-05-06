Как сделать Wi-Fi быстрее: трюк с антеннами роутера

Настраивая дома новый роутер для Wi-Fi, мы обычно просто ставим антенны вертикально вверх. Это кажется логичным и понятным. Правда в том, что порой это может быть ошибкой.

На самом деле неправильный угол наклона может ослабить сигнал и создать "мертвые зоны". Поэтому польское издание Android собрало несколько советов, как выставить роутер таким образом, чтобы сделать домашний интернет максимально качественным.

Как правильно размещать антенны

Стандартное вертикальное положение антенн хорошо работает в одноуровневых квартирах. Тогда сигнал расходится в стороны, покрывая все пространство, особенно если вы пользуетесь стабильным Wi-Fi 5 или более новыми версиями.

Ситуация меняется, если нужно "пробить" сигналом другой этаж. Вертикальные антенны могут не давать достаточной мощности в направлении вверх или вниз, из-за чего на другом уровне связь будет слабой. В таком случае одну из антенн следует переставить.

Оптимальный вариант – наклонить ее под углом 45° или вообще положить ее горизонтально. Так сигнал направится и на другой этаж. Это поможет избавиться от "мертвых зон". Однако стоит помнить, что каждый дом индивидуален, поэтому идеальную конфигурацию придется искать методом проб и ошибок.

Вот лучший алгоритм действий в такой ситуации:

Сделайте контрольный замер скорости и задержки там, где сигнал хуже всего.

Наклоните одну из антенн на 45°.

Снова проверьте скорость и посмотрите, стало ли лучше.

Если помогло, попробуйте положить антенну полностью горизонтально и сделать третий замер. Если результат ухудшится – вернитесь к предыдущему положению.

Не только антенны влияют на Wi-Fi

На качество домашней беспроводной сети влияет не только наклон антенн. Важно, где именно стоит сам роутер. Старайтесь ставить его в центре помещения, чтобы сигнал равномерно расходился во все стороны.

Также критически важно использовать современные стандарты. Новые роутеры поддерживают частоты 2,4 ГГц и 5 ГГц. Если есть возможность, подключайте устройства именно к 5 ГГц (обычно эта сеть имеет приписку "5G" в списке доступных).

И не ставьте роутер рядом с микроволновками, холодильниками или другой крупной бытовой техникой. Металл отражает радиоволны, и чем больше прибор, тем сильнее он мешает сигналу. А вот в "народные методы" вроде монеток на роутере верить не стоит – эти предметы слишком малы, чтобы хоть как-то повлиять на качество связи.

