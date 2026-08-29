Названы лучшие и худшие MacBook всех времен

Линейка MacBook начала свою историю в 2006 году, когда Стив Джобс представил первые ноутбуки на процессорах Intel, положив начало новой эре для компании. За два десятилетия серия превратилась в один из самых популярных компьютерных брендов в мире, закрепив свой успех недавним выпуском бюджетного MacBook Neo, тираж которого составил 1,1 миллиона устройств всего за первый квартал.

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Однако гаджету были присущи не только триумфы: некоторые модели разочаровывали пользователей неудачными инженерными решениями, от печально известной клавиатуры "бабочка" до проблемы трескания корпуса. Подробный анализ истории бренда от slashgear выделил как настоящие шедевры, так и абсолютные провалы линейки.

Лучшие MacBook

MacBook Air, 2008

Презентация, во время которой Стив Джобс достал ноутбук из бумажного конверта, вошла в историю технологий. При толщине всего 0,41 см в самом тонком месте и весе около 1,36 кг устройство стало настоящим инженерным прорывом, предлагая полноразмерную клавиатуру и 13-дюймовый дисплей.

Именно в этой модели Apple впервые предложила SSD-накопитель на 64 ГБ в качестве опции. MacBook Air установил новый стандарт ультрапортативности и положил начало целому сегменту ультрабуков во всей индустрии.

Первый Intel MacBook Pro, 2006

Это был первый профессиональный ноутбук Apple на базе двухъядерного процессора Intel Core Duo, который обеспечил почти четырехкратный рост производительности по сравнению с PowerBook G4. Модель дебютировала с культовыми решениями: магнитным разъёмом питания MagSafe и встроенной веб-камерой iSight.

Несмотря на недостатки первых партий (посторонний шум и перегрев), колоссальная мощность сделала его новым стандартом для профессионалов на долгие годы.

MacBook Neo, 2026

Представленный в марте 2026 года MacBook Neo по цене 599 долларов США (ориентировочно 24 500 гривен) стал самым доступным ноутбуком компании. Модель в прочном алюминиевом корпусе получила энергоэффективный чип A18 Pro, обеспечивающий достаточную мощность для повседневных задач и игр при отсутствии подсветки клавиатуры. Доступность устройства вызвала рекордный приток новых пользователей, которые ранее отдавали предпочтение Windows.

MacBook Air M1, 2020

Переход на собственный процессор Apple Silicon M1 стал настоящей революцией: устройство без вентилятора работало абсолютно бесшумно, превосходя по производительности топовые процессоры Intel прошлых лет. Ноутбук демонстрировал впечатляющую автономность и высокую скорость обработки данных, не перегреваясь под нагрузками. Благодаря соотношению цены и мощности эта модель остается актуальной и рекомендуется к покупке даже спустя годы после выхода.

MacBook Pro на M1 Pro/M1 Max, 2021

Релиз 2021 года стал работой над исправлением ошибок: Apple отказалась от Touch Bar, вернула физические F-клавиши, разъем MagSafe 3, HDMI и слот для SD-карт. Новые чипы M1 Pro и M1 Max продемонстрировали феноменальную графическую мощность, а дисплей получил поддержку плавной частоты обновления ProMotion до 120 Гц. Это устройство вернуло серии Pro статус идеального инструмента для самых взыскательных специалистов.

Худшие MacBook

Белый MacBook, 2006–2009

Созданный как доступная альтернатива линейке Pro по цене от 1099 долларов США (около 45 000 гривен), этот пластиковый ноутбук стал хитом продаж, но оказался техническим кошмаром. Модель имела два серьезных дефекта: корпуса без причины желтели или становились оранжевыми, а поликарбонат массово покрывался трещинами, особенно в зоне тачпада.

Компании пришлось расширить гарантийные обязательства, чтобы бесплатно ремонтировать пластиковые детали даже после истечения срока гарантии.

MacBook Pro с USB-C и Touch Bar, 2016

Версия 2016 года запомнилась рядом неудачных решений, главным из которых стала сенсорная панель Touch Bar, заменившая физические клавиши и окончательно исключенная из линейки только в 2023 году. Ноутбук также страдал от проблемы FlexGate (перетирание шлейфа дисплея при открывании крышки) и радикального отказа от всех привычных портов в пользу только USB-C. Пользователи были вынуждены покупать множество переходников для подключения периферии и карт памяти.

12-дюймовый MacBook, 2015

В погоне за минимальными габаритами (вес 0,92 кг, толщина 1,32 см) Apple создала крайне компромиссное устройство, оснащенное лишь одним портом USB-C для зарядки и подключения периферии. Слабый процессор Intel Core M не справлялся с серьезными задачами, но главной катастрофой стал дебют клавиатуры с механизмом "бабочка". Она постоянно выходила из строя из-за пыли, что привело к коллективным искам, и в 2019 году модель тихо сняли с производства.

OBOZ.UA предлагает узнать о малоизвестных, но очень полезных функциях MacBook.

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