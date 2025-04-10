Настоящая 'революция'? Смартфоны смогут напрямую подключаться к Starlink, но есть нюанс

Starlink объявила о прорыве в сфере мобильной связи: скоро смартфоны смогут подключаться непосредственно к спутникам компании. Эта технология получила название Direct to Cell и сулит существенно изменить подход к мобильному интернету – особенно в регионах с нестабильным или отсутствующим покрытием.

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Но функция будет доступна только для отдельных моделей смартфонов и в определенных странах. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Сегодняшние смартфоны работают через сеть наземных вышек – отсюда и название "сотовая" связь, где каждая базовая станция покрывает свою "ячейку" территории. Новая технология Starlink изменяет это: смартфоны смогут подключаться напрямую к спутникам на орбите, минуя традиционную инфраструктуру.

Это решение – результат стратегического партнерства Starlink с американским мобильным оператором T-Mobile. Главная цель – обеспечить базовый интернет доступ в зонах без связи: в горах, пустынях, сельской местности или во время чрезвычайных ситуаций.

Пока новую функцию поддерживают отдельные модели популярных брендов. Для подключения требуется современная версия операционной системы, а список устройств будет расширяться с ростом сотрудничества с производителями.

Какие смартфоны совместимы?

Apple

– iPhone 14

– iPhone 15

– iPhone 16

Google

– Pixel 9

Motorola

– Razr (2024), Razr Plus (2024)

– Moto Edge

– Moto G Power 5G (2024)

Samsung

– Galaxy A14 – A54

– Galaxy S21 – S25

– Galaxy Z Flip 3 – Z Flip 6

На этом этапе Starlink доступен в США и Новой Зеландии.

Напомним, спутниковая интернет-сеть Starlink никогда не будет отключена для украинских военных. Это не может быть разменной монетой. Маск добавил, что не сделает этого, даже если не согласен с политикой Украины.

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