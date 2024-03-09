На Земле существует 20 супервулканов: вот что произойдет, если разразится хотя бы один

Хотя в мире существует всего около 20 супервулканов – достаточно будет извержения только одного из них, чтобы развернулась катастрофа планетарного масштаба. В последний раз такое извержение происходило около 26500 лет назад, а ближайшее по мощности к супервулкану – в 1815 году.

OBOZ.UA рассказывает о том, что известно о супервулканах, а также, что, по мнению ученых, произойдет, когда на Земле повторится такой взрыв.

Что такое супервулкан

Супервулкан – как отмечает вулканолог Майкл Поланд, это "выдуманное слово", которое многих вводит в заблуждение и часто неправильно применяется. Он отмечает, что оно звучит слишком по-голливудски, как супермен или суперзвезда.

Супервулкан имеет индекс вулканической взрывчатости (VEI) 8 (наибольшее зарегистрированное значение индекса), а также потенциал для извержения с серьезными последствиями для глобального климата и экосистемы. Однако, как замечает Поланд, ученым неизвестно ни об одном извержении вулкана, которое привело бы к массовому вымиранию.

На самом деле супервулкан – это не какая-то огромная гора, а обычный вулкан, который, однако, обладает способностью к чрезвычайно мощному суперизвержению.

Считается, что самый большой вулканический взрыв в геологической истории произошел в Тоби (Индонезия) около 74 000 лет назад, получив оценку VEI8 по индексу вулканической взрывчатости. Некоторые ученые даже предполагали, что одно из таких извержений почти уничтожило человечество, поскольку вскоре численность населения сократилась, однако более поздние археологические данные свидетельствуют о том, что живущие дальше Homo sapiens процветали и после извержения.

Последнее же суперизвержение на Земле произошло на новозеландском вулкане Таупо около 26 500 лет назад.

Так что никто из современных ученых никогда не видел и, вероятно, не увидит такого извержения. Однако на то они и ученые, чтобы делать прогнозы.

Что будет, если произойдет извержение супервулкана

Событие, которое было самым близким к суперизвержению произошло в 1815 году, когда случилось извержение вулкана Тамбора. Тогда было зафиксировано VEI в 7 баллов.

Считается, что от прямых последствий извержения погибло от 10 000 до 11 000 человек.

Также от голода и эпидемических заболеваний после извержения на островах Сумбава, Ломбок и Бали погибли еще от 49 000 до 90 000 человек.

Кроме того, извержение привело к снижению глобальной температуры в следующем году, что привело к голоду во многих регионах. Но это был даже не супервулкан.

Как пояснила преподавательница Университета Уорвика Кэти Ривз, супервулканы могут вызывать очень редкие и очень большие кремниевые суперизвержения.

Она предупреждает, что суперизвержение будет иметь глобальное влияние, поскольку коснется всех систем, которые связаны между собой.

По ее прогнозу, глобальная температура упадет на 1-3 градуса в первые шесть месяцев после извержения и не вернется в норму в последующие 5-10 лет.

Это приведет к ухудшению ситуации в сельскохозяйственном секторе, поскольку растения будут получать меньше солнечного света, а также пострадают из-за экстремальных погодных явлений, таких как заморозки и засухи.

"Основные климатические явления, такие как Эль-Ниньо и муссоны, также могут попасть под влияние, что повлияет на сотни миллионов людей. Серьезные последствия будут и для водной безопасности, поскольку количество осадков уменьшится на 5-10%, а также для энергетики и финансов" , – прогнозирует Ривз.

Суперизвержение также ударило бы и по сфере авиаперевозок, еще хуже, чем это было в 2010 году, когда произошло извержение Эйяфьятлайокудля в Исландии.

Такое суперизвержение также приведет к тому, что в стратосферу попадут сернистые газы. Существует риск, что там они вступят в реакцию с водяным паром в атмосфере, создавая сернистые аэрозоли, которые могут рассеивать входную радиацию и временно охлаждать климат, вызывая "вулканическую зиму".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что в Италии может взорваться супервулкан Кампи Флегрей, последнее извержение которого было почти 500 лет назад.

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