На месте последней библейской битвы человечества обнаружили 'кровавую' находку

В Израиле, близ городка, где, согласно Библии, начнется битва в конце света, обнаружена кроваво-красная боевая арена на огромной военной базе Легио. Именно здесь во втором веке нашей эры размещался римский "железный" легион.

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Об этом рассказало издание LiveScience со ссылкой на ученых. Сам лагерь, которому 1800 лет, был впервые открыт в ходе исследования 1998-2000 годов. Но глобальные раскопки начались на месте только в 2010 году. С тех пор была обнаружена "принципия", или штаб-квартира, военная база и разнообразные окружающие сооружения.

Летом 2023 года ученые исследовали "принципию", а также арену в военном лагере, которая использовалась для боевых тренировок. Ее стены окрашены кроваво-красным цветом.

Сам лагерь находится вблизи древнего израильского города Мегиддо, также известного как Армагеддон. Именно в этом месте, если верить Библии, начнется битва в конце света.

Арена для поединков была обнаружена благодаря инновационной технологии под названием георадар (GPR). С ее помощью исследователи могут неинвазивно обследовать и изучать находящиеся под землей объекты. Это позволяет не только находить скрытое, но и создавать планы объектов еще до того, как они были раскопаны.

Последующие раскопки позволили обнаружить остатки конструкций. Например, амфитеатр для боевой подготовки имел остатки уникального декоративного убранства: кроваво-красную краску, украшавшую каменные стены.

"Такого типа амфитеатра – для армии, а не для широкой публики – раньше не находили в этом регионе", – рассказал содиректор раскопок и директор Центра средиземноморского мира Мэтью Дж. Адамс.

Также учеными были обнаружены две разные круглые стены, указывающие на то, что амфитеатр в свое время был расширен. Инженер и исследователь греческих и римских построек в Немецком археологическом институте Гайнц-Юрген Бесте, не являвшийся участником исследования, отмечает, что расширение амфитеатра указывает на "большую временную непрерывность тренировочной площадки", что подчеркивает важность хорошо подготовленного военного присутствия в Легио.

Также в амфитеатре были обнаружены вещи, которые могут являться доказательствами культовой деятельности. Речь идет о десятках светильников, которые, вероятно, связаны с культом Немезиды, которая была богиней воздаяния и получения справедливых наказаний.

Сама военная база имеет размеры примерно 500 на 400 метров. По мнению ученых, там находились около 5000 солдат.

Принципия имеет размеры почти 100 на 60 метров и содержит не только административный центр, но и "сацеллум" или храм, в котором были найдены три пальца ног, вырезанные из слоновой кости. Считается, что они принадлежали статуе, изображавшей римского императора, вероятно, Адриана, время правления которого совпадает с временами существования базы. Это позволяет предположить, что в Легио имел место римский имперский культ, в котором император обожествлялся и ему поклонялись как богу.

Наряду с военной базой также есть кладбище легионеров, где ученые собирают "образцы ДНК, которые помогут лучше понять этнический состав легиона".

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