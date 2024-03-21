Можно увидеть раз в 70 лет: к Земле движется редкая 'комета дьявола'

Давно ли вы последний раз видели в ночном небе комету? В этом году у нас будет такая возможность. К Земле направляется очень интересный небесный объект с названием 12P/Понс-Брукс, который уже наделал шума среди астрономов в прошлом году, заслужив прозвище "комета дьявола".

Издание Space.com сообщает, что комета достигнет своего перигелия 21 апреля и порадует астрономов-любителей характерными для себя вспышками яркости. Но наблюдать ее придется в бинокль или телескоп.

Где искать комету

Уже сейчас объект можно наблюдать в районе созвездия Рыб. По мере приближения к Солнцу 12P/Понс-Брукс становится все ярче и ее можно свободно рассмотреть в хороший бинокль. К концу месяца яркость объекта должна увеличиться до 5 величины. Это значит, что при хороших условиях она будет видна невооруженным глазом на фоне зодиакального созвездия Овна. Также в это время она может сформировать короткий хвост.

Уже 21 апреля объект пройдет перигелий – ближайшую к Солнцу точку своей орбиты в 116,8 миллиона км от звезды. 12P/Понс-Брукс пройдет в 22 градусах к северо-востоку от Солнца в середине апреля, но потом очень быстро исчезнет из виду жителей Северного полушария, зато станет видимой в Южном. Вероятно, к концу мая она потускнеет до 6-й или 7-й звездной величины, а к концу июня – до 8-й или 9-й звездной величины.

Астрономы с помощью специальной техники смогут за это время зафиксировать характерные для 12P/Понс-Брукс периодические вспышки. А вот любителям они вряд ли будут доступны, ведь яркость Солнца, к которому приближается комета, будет гораздо больше.

Не стоит также ожидать, что комету можно будет рассмотреть во время полного солнечного затмения 8 апреля. К тому моменту ее прогнозируемая яркость будет составлять примерно 4,5, что слишком тускло. Даже если в это время на ней будет происходить вспышка, ее будет недостаточно.

Что известно о небесном объекте

Открыли комету еще в 19 веке два астронома, наблюдавших ее с помощью довольно примитивных телескопов. Француз Жан-Луи Понс (1761–1831), на счету которого открытие 37 комет, заметил этот объект в телескоп собственной конструкции, который назвал "Grand Chercheur" ("Большой искатель"). Случилось это 12 июля 1812 года. Во время визита к Солнцу комета на пике достигала четвертой звездной величины, то есть была весьма яркой. По расчетам Понса, комете нужно было где-то от 65 до 75 лет, чтобы совершить оборот вокруг Солнца.

Американский астроном британского происхождения Уильям Р. Брукс (1844–1921) случайно заметил этот же объект 2 сентября 1883 года. Сделав определенные расчеты, он убедился, что наблюдает ту же комету, которую более полувека до того зафиксировал Понс. В астрономических каталогах объект называется в честь обоих ученых.

Чем особенна комета 12P/Понс-Брукс

Комета Понса-Брукса имеет период обращения около 71 года и считается объектом того же типа, что и комета Галлея. То есть человек может увидеть его только один или два раза за свою жизнь. Поскольку это была двенадцатая комета, для которой удалось точно рассчитать орбитальный период, она получила каталожное название 12P/Понс-Брукс.

На самом деле история науки знает и более ранние свидетельства о наблюдении этой кометы. Так, в 2020 году немецкий астроном Майк Мейер продемонстрировал, что именно ее, скорее всего, наблюдали китайские астрономы в ноябре 1385 года и итальянские ученые в январе 1457 года. Существуют также факты в пользу того, что древние записи о яркой комете, датируемые 245 годом нашей эры, также могли являться последствиями наблюдения этой же кометы.

Особый интерес в 1883-1884 годах вызвало то, что в нескольких случаях эта комета, по-видимому, была подвержена внезапным вспышкам или резкому увеличению яркости. Эту особенность можно было наблюдать 20 июля прошлого года. Тогда неожиданная вспышка яркости привела к тому, что она на короткое время стала примерно в 100 раз ярче, а оболочка газа вокруг ее ядра расширилась и по форме стала напоминать подкову, за что объект получил прозвище "комета дьявола". Другие вспышки произошли 5 октября, 1 и 14 ноября, 14 декабря и в последний раз – 18 января. В следующий раз жители Земли смогут увидеть 12P/Понс-Брукс только в 2095 году.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему астрономы сравнивают комету 12P/Понс-Брукс с кораблем Хана Соло из "Звездных войн".

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