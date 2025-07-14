Может играть в видеоигры и управлять электроникой: парализованный ветеран армии США рассказал, как чип Neuralink изменил его жизнь. Фото и видео

Парализованный ветеран армии США, известный как RJ, стал первым пациентом в Майами, которому был имплантирован мозговой чип "Телепатия" компании Neuralink Илона Маска. Он позволяет ему управлять устройствами, играть в видеоигры и даже создавать 3D-объекты только силой своей мысли.

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Об этом говорится в сюжете NBC 6 South Florida, передает издание Daily Mail. Один из семи человек, которым с помощью хирургического робота был установлен имплант размером с монету, рассказал, как тот изменил его жизнь.

RJ, парализованный после аварии на мотоцикле, перенес эту важную операцию в начале 2025 года в UHealth Tower – флагманской больнице системы здравоохранения Университета Майами.

На видео он продемонстрировал свои новые способности, в том числе впервые за два с половиной года включил телевизор, играл в видеоигры и проектировал 3D-объекты с помощью профессионального программного обеспечения для автоматизированного проектирования.

Мужчина поделился, что устройство Neuralink "вернуло мою искру... мой драйв. Оно вернуло мне мою цель". RJ называет себя "P5" – пятым человеком, получившим чип с момента того, как Neuralink дали разрешение на клинические испытания в 2024 году. В целом таких пациентов уже семь.

Имплантат работает по принципу внедрения более 60 ультратонких нитей в мозг для регистрации нейронной активности, которая затем по беспроводной связи передается на компьютер и декодируется в команды.

Нейрохирург Джонатан Джагид, руководивший имплантацией, отметил миниатюрность и незаметность устройства. А основатель Neuralink Илон Маск заявил, что все имплантированные чипы работают "очень хорошо", и что компания "с особой заботой относится к каждому пациенту".

По данным СМИ, сегодня Neuralink продолжает набирать пациентов в возрасте от 22 до 75 лет, парализованных из-за травмы шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза, для имплантации мозгового чипа "Телепатия".

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году американский стартап Neuralink также разработал экспериментальный визуальный имплант Blindsight. По словам ученых, он позволит видеть даже незрячим от рождения людям, в частности в инфракрасном и ультрафиолетовом спектрах.

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