Монета на роутере: ученые раскрыли правду, ускоряет ли это интернет

Из всех лайфхаков для улучшения работы интернета одним из самых причудливых является совет класть на Wi-Fi роутер металлическую монету. Якобы это должно поднять скорость и стабильность связи.

Однако технические специалисты и сетевые инженеры единодушны: это миф, который не имеет никакого научного основания, а в перспективе может даже навредить вашему оборудованию. Что не так с этим трюком, разбиралось издание IDR.

Почему монета не может повлиять на сигнал

Домашние роутеры работают в двух диапазонах: 2,4 ГГц (дальнобойный, но медленный) и 5 ГГц (быстрый, но на короткие расстояния). Для того, чтобы изменить диаграмму излучения на таких частотах, нужен точно рассчитанный проводной элемент. Длина волн Wi-Fi измеряется сантиметрами, и разработка антенн – это сложная инженерная отрасль, где учитываются геометрия, поляризация и сопротивление.

Обычная монета имеет слишком малые размеры и не обеспечивает никакой электрической связи с внутренними схемами роутера. То есть не может выполнять роль антенны. Ведь антенна – это не просто кусок железа рядом с передатчиком, а настроенный компонент, преобразующий электрический сигнал в электромагнитную волну. Монета, просто лежащая на пластиковом корпусе, никоим образом не участвует в этом процессе.

Откуда взялся этот миф и почему он так живуч

Существует три версии того, зачем класть монету на роутер. Люди повторяют эти версии снова и снова, хотя инженеры опровергли каждую из них.

Монета работает как пассивный рефлектор или антенна. Эта теория кажется логичной, потому что в профессиональных системах действительно используют металлические экраны для направления сигнала. Однако они изготовлены под конкретные частоты и установлены с миллиметровой точностью относительно излучателя. Случайный металлический диск на пластиковой коробке так не работает.

Она нужна для отвода тепла. Считается, что металл "вытягивает" жар из компонентов. Но из-за толстого пластика корпуса монета не может обеспечить эффективное охлаждение.

Для веса. Единственная версия, имеющая хоть какой-то смысл – монета служит действительно может служить нагрузкой, чтобы легкий роутер не ерзал по полке под весом жестких кабелей. Но это никак не улучшает интернет.

Реальные риски: перегрев и помехи

На самом деле трюк с монетой может принести только вред. Роутеры охлаждаются пассивно через вентиляционные отверстия в корпусе. Если вы кладете монету (или стопку монет) на эти отверстия, вы блокируете выход горячего воздуха. Когда внутренняя температура превышает норму, роутер начинает троттлить – снижать мощность процессора и передатчика, чтобы не сгореть. То есть вместо ускорения вы получите торможение и разрывы связи.

Кроме того, металл – один из самых разрушительных материалов для радиоволн. Он непредсказуемо отражает и рассеивает сигнал. Хотя одна монета вряд ли может серьезно навредить, сетевые инженеры всегда советуют держать пространство вокруг роутера свободным от любых металлических предметов.

Что на самом деле влияет на качество Wi-Fi

Производительность домашней сети зависит от вполне понятных факторов, а не от магии. И вот на что стоит обратить внимание.

Размещение. Это самый важный фактор. Роутер должен стоять на открытом возвышении в центре квартиры. Если спрятать его в шкаф или за телевизор, сигнал заметно ухудшится.

Это самый важный фактор. Роутер должен стоять на открытом возвышении в центре квартиры. Если спрятать его в шкаф или за телевизор, сигнал заметно ухудшится. Источники помех. На кухне Wi-Fi работает хуже из-за микроволновок, холодильников и другой техники. Также не стоит держать его возле окон (чтобы сигнал не "уходил" на улицу) и больших металлических шкафов.

На кухне Wi-Fi работает хуже из-за микроволновок, холодильников и другой техники. Также не стоит держать его возле окон (чтобы сигнал не "уходил" на улицу) и больших металлических шкафов. Естественные колебания. Скорость связи может меняться сама по себе из-за смены каналов или загруженности соседских сетей. Если пользователь положил монету и в этот момент сеть сама перешла на более чистый канал, он ошибочно припишет этот успех монете.

Итак, настоящее улучшение покрытия можно обеспечить только через правильную настройку среды и оборудования, а не через декорирование роутера мелкими деньгами. Если ваше устройство не справляется с тем, чтобы обеспечивать вас связью, вам стоит позаботиться об обновлении оборудования.

