Когда надо менять роутер: как понять, что ваш устарел

В идеале о Wi-Fi-роутере вы не должны даже вспоминать после того, как вы его установили и подключили. Качественное оборудование в паре с быстрым оптоволоконным интернетом должно обеспечивать стабильную сеть без лишних хлопот.

Однако со временем даже самые лучшие Wi-Fi системы стареют и требуют замены. Но как понять, что время пришло? Советы дали эксперты сервиса Ezee Fiber. Они описали пять четких признаков того, что вам пора задуматься о новом гаджете.

Как часто следует заменять роутер

Эксперты советуют обновлять устройство по крайней мере каждые пять лет. Если же вы используете много умных гаджетов или устройств, требующих высокой пропускной способности, лучше делать это каждые два-три года. В современных домах, где все постоянно подключено к сети, роутер играет критическую роль в том, чтобы все работало слаженно.

Впрочем, вы можете ориентироваться и на фактические признаки того, что ваш гаджет устарел. Можно выделить пять наиболее понятных, которые покажут вам, что пора обновить железо. Итак, вам стоит задуматься о покупке, если вы заметили:

низкую скорость; слабое соединение; неисправность самого устройства; несовместимость с новыми гаджетами; перегрев.

Далее разберемся с каждым пунктом отдельно подробнее.

Низкая скорость

Медленный интернет трудно не заметить: фильмы постоянно зависают на буферизации, игры и видеозвонки "лагают", а сайты грузятся вечность. Однако, прежде чем менять роутер, все же убедитесь, что ваша домашняя сеть не перегружена слишком большим количеством пользователей. Даже со сверхбыстрым оптоволокном старое оборудование может стать "бутылочным горлышком", которое тормозит скорость.

Попробуйте провести тест скорости со всеми подключенными устройствами, а затем только с одним. Если скорость не выросла, подключите компьютер напрямую к модему через кабель. Если по проводу все "летает", а через Wi-Fi – нет, то проблема точно в роутере.

Слабое соединение

Постоянные разрывы связи могут превратить работу из дома или просмотр стримов в сплошное разочарование. Часто причиной является расстояние: большие дома требуют более мощного оборудования для полного покрытия. Важно помнить, что провайдер лишь подает интернет в дом, а за то, как хорошо сигнал дойдет до каждой комнаты, отвечает именно роутер. Проверьте сигнал прямо возле устройства – если он и там слабый, железо устарело.

Неисправность оборудования

Очевидный признак – когда техника просто перестает работать как положено. Кнопки не реагируют, индикаторы не светятся, или роутер внезапно перезагружается сам по себе. Такие "глюки" часто свидетельствуют о том, что внутренние компоненты изношены и устройство вот-вот окончательно выйдет из строя. Не ждите этого момента, позаботьтесь о новом оборудовании заранее.

Несовместимость с новыми устройствами

Технологии не стоят на месте, и новые смартфоны или смарттелевизоры рассчитаны на работу именно с современными стандартами Wi-Fi. Если вы обновили свой "парк" гаджетов, старый роутер может просто не справляться с их требованиями к скорости и объему данных. Он должен успевать за современными цифровыми запросами.

Перегрев

Это нормально, когда роутер становится теплым во время работы. Однако регулярный сильный перегрев свидетельствует о том, что железо работает на пределе своих возможностей и не выдерживает вашего уровня потребления трафика. Попробуйте перенести устройство в хорошо проветриваемое место, где его будет обдувать потоками воздуха. Если это не помогает, пора заменить оборудование.

