Microsoft представила портативную игровую консоль ROG Xbox Ally: что о ней известно. Фото

Корпорация Microsoft представила свою долгожданную портативную консоль ROG Xbox Ally. Она позволит геймерам получать доступ к библиотеке игр их подписки Game Pass на ходу.

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Об этом BBC. Консоль создается в партнерстве с компанией Asus, которая производит портативные игровые устройства с 2023 года. ROG Xbox Ally будет выпущена в конце 2025 года, а вот сколько она будет стоить – пока неизвестно.

"Microsoft могут обвинить в том, что она несколько опоздала с выходом на рынок, когда конкуренты уже существуют, но преимущество встроенной поддержки Game Pass, вероятно, решит многие проблемы для ее 34 миллионов подписчиков", – сказано в статье.

Что известно о ROG Xbox Ally

Новая портативная консоль от Microsoft будет доступна в двух вариантах: ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X. Обе версии позволят игрокам играть через облако или удаленно со своей консолью Xbox в другой комнате.

Ally и Ally X будут иметь 7-дюймовый экран с разрешением 1080p. Базовая версия будет иметь 16 ГБ оперативной памяти и хранилище на 512 ГБ, а версия "X" – 24 ГБ оперативки и вдвое большее хранилище.

Более продвинутая версия портативной консоли также будет иметь большую батарею и более мощный процессор. Также известно, что базовая и X-версии Xbox Ally будут весить 670 г и 715 г соответственно.

В обоих случаях Xbox надеется убедить игроков в том, что она предлагает нечто особенное, чего нет у ее конкурентов – операционную систему Microsoft.

"Поскольку эти портативные консоли работают на Windows, у вас есть доступ к играм, которые вы не можете получить в другом месте, поэтому вы можете наслаждаться полной свободой и универсальностью компьютерных игр", – отметила руководитель отдела игровых устройств Xbox Роанн Соунс.

На новой консоли также можно будет запускать игры через Steam и EA Play.

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