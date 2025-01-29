Meta будет использовать ИИ для сбора данных активности пользователей в Facebook и Instagram: что изменится

Компания Meta проводит обновление своего AI-помощника, работающего на основе искусственного интеллекта. Обновление ИИ компании позволит помощнику "запоминать определенные детали, которыми вы делитесь в чатах", а также собирать информацию о вашей прошлой активности в Facebook и Instagram.

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Как отмечают в Meta, обновление чат-бота AI проводится, "чтобы давать более персонализированные рекомендации" – по рекламе, страницам, которые вам могут понравиться, и так далее. В то же время, как отмечает engadget, "такие рекомендации могут быть достаточно масштабными и столь же пугающе точными".

Обновление уже тестируется – пока только в приложениях и Facebook и Instagram и только у пользователей США и Канады.

Meta сможет отслеживать ваши предпочтения на основе информации, которой вы оперируете. В частности, компания приводит в пример пищевую аллергию – если вы поинтересовались такой информацией, AI-помощник "запомнит это, чтобы рекомендовать вам рецепты, отвечающие вашим требованиям".

Но ведь понятно, что обработка ваших данных будет значительно масштабнее, чем память об одном уведомлении или одном запросе.

"АИ-помощник сможет отслеживать другие подробности о вас, включая информацию о вашей личной жизни и отношениях. Meta позволит искусственному интеллекту отслеживать воспоминания о вас. И, в частности, ИИ теперь может использовать вашу прошлую активность в Facebook и Instagram, чтобы информировать компанию о своем взаимодействии с вами. Системы Meta знают многое о своих пользователях, поэтому такие рекомендации могут быть достаточно масштабными и столь же жутко точными", – считают в engadget.

В Meta успокаивают: ИИ будет следить за пользователями только в определенных пределах.

"Эта информация из вашего профиля, такая, как ваши возраст и пол, а также интересы, основанные на вашей активности в наших продуктах, например типы содержимого, включая рекламу, которую вы просматриваете или с которой взаимодействуете, и то, как именно вы с ней взаимодействуете. Только это может быть использовано для персонализации вашего взаимодействия с ИИ", – уверяют у Марка Цукерберга.

Как сообщал OBOZ.UA, Meta Platforms разрешила разместить на ряде страниц в Facebook и Instagram политическую рекламу накануне президентских выборов в Румынии. Эти сообщения критиковали представительницу либерал-консерваторов Елену Ласкони и продвигали ультраправых деятелей, среди которых и пророссийский кандидат Келин Джорджеску. Это вызвало громкий скандал.

Как свидетельствуют результаты расследования, предвыборную кампанию пророссийского кандидата Келина Джорджеску профинансировал более миллиона евро 36-летний программист Богдан Пешир. В стране он известен как "король TikTok".

Спецслужбы выяснили, что популярность Джорджеску была обусловлена исключительно агрессивной кампанией в соцсетях, а сама Румыния стала объектом "агрессивных российских гибридных действий".

Генеральная прокуратура Румынии уже начала расследование "электоральных преступлений и отмывания денег", связанных с выборами президента, а Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов.

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