Маск анонсировал массовое производство имплантов Neuralink: что это значит и кому даст надежду

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск заявил о массовом производстве мозговых имплантов Neuralink. Это технология интерфейса "мозг–компьютер", которая позволяет пользователям напрямую взаимодействовать с компьютером.

Она прежде всего предназначена для людей с травмами спинного мозга и серьезными нарушениями двигательных функций. Об этом Маск написал в соцсети Х.

"Neuralink начнет массовое производство устройств интерфейса "мозг–компьютер" и перейдет к упрощенной, почти полностью автоматизированной хирургической процедуре в 2026 году. Нити устройства будут проходить через твердую мозговую оболочку без необходимости ее удаления. Это важное дело", – написал изобретатель.

Пациенты Neuralink научились управлять техникой силой мысли

По данным компании, первый пациент с имплантом уже научился играть в видеоигры, серфить в интернете, публиковать сообщения в соцсетях и управлять курсором ноутбука, используя лишь силу мысли. А пациент Алекс Конли, который имеет травму позвоночника, научился управлять радиоуправляемой моделью самолета, напрямую подключив свой мозг к пульту управления.

Отмечается, что он не ограничился базовым контролем, и с помощью имплантированного нейрочипа Конли сам написал код для Arduino, который позволил совместить интерфейс "мозг–компьютер" с системой управления дроном.

В октябре 2025 года, Neuralink сообщала, что Конли также овладел управлением роботизированной рукой и впервые за много лет смог самостоятельно есть и выполнять повседневные дела.

Neuralink начала испытания своих имплантов на людях в 2024 году, предварительно доработав вопрос безопасности после того, как в 2022 году FDA отказало компании в согласовании первой заявки.

На данный момент нейрочипы уже имплантированы 12 пациентам. С помощью силы мысли они играют в компьютерные игры, набирают текст и постепенно учатся все быстрее и точнее управлять электронными устройствами.

Дальнейшие планы Маска

В перспективе Илон Маск планирует установить нейрочип и себе. Он считает, что технология сможет не только обеспечить управление электроникой, но и помочь восстановить подвижность конечностей, бороться с депрессией, вернуть слух и повысить эффективность работы мозга.

Параллельно Neuralink готовит новое направление развития – когнитивные технологии. Компания работает над имплантом Blindsight, который имеет целью восстановление зрения у полностью незрячих людей.

Первые клинические испытания запланированы на 2026 год. Технология предусматривает использование сверхтонких нитей, стимулирующих зрительную кору мозга, благодаря чему человек начинает различать свет и простые формы.

