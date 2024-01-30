Лох-Несское чудовище выглядит по-другому? Появились новые впечатляющие данные

В рейтинге самых известных чудовищ таинственное существо из озера Лох-Несс непременно заняло бы первое место. Знаменитое фото со странной головой, вздымающейся над водой, облетело весь мир.

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Идея "монстра", которым мы его представляем сегодня, массово распространилась почти 100 лет назад – в газетной статье 1933 года сообщалось о "звере" или "китообразной рыбе", которую увидела местная пара, проезжая мимо озера. Однако издание Metro рассказало, что Лох-Несское чудовище может выглядеть по-другому.

Какого цвета "несси"

Очевидец Джарод Стронг был недалеко от замка Уркгарт на берегу озера, близ Инвернесса, когда он якобы заметил зверя. Он заявил, что "несси" на самом деле не зеленое существо, как считалось ранее, а темно-серое.

"Я был возле замка со своей семьей около 13:00, когда заметил небольшое движение в воде. Затем вода начала двигаться, и вынырнула длинная фигура. Оно (чудовище – ред) было не таким зеленым, каким я думал. Это было скорее темно-серый цвет", – рассказал Джарод, добавив, что наблюдение длилось не более 5 секунд.

К сожалению, за это время он не успел сделать фотоснимки.

История Лох-Несского чудовища

Ученые говорят, что еще в 6 веке сообщалось о десятках наблюдений необычного существа в озере Лох-Несс и его окрестностях. Истории о водяных зверях были очень распространены в кельтском фольклоре и средневековых книгах о жизни святых – которые, как известно, усеяны мифами и "чудесами".

Вряд ли история "несси" приобрела бы такую популярность без знаменитой черно-белой фотографии, на которой, кажется, изображено выдвигающееся над водой длинное животное.

Фото, которое десятилетиями распространялось как доказательство существования монстра, было сделано полковником Робертом Кеннетом Уилсоном.

2 мая 1933 года в местной газете "Inverness Courier" Александер Кэмпбелл написал, что видел "нечто похожее на кита", что выбрасывало вверх фонтаны воды. Фраза "Лох-Несское чудовище" впервые появилась на страницах издания The Northern Chronicle в номере от 8 мая 1933 года.

Свидетелей появления чудовища всегда было достаточно: кто-то говорил, что видел гигантский хребет, два горба, десятиметровое тело или "уродливое темноокрашенное животное с ужасными очертаниями, которое напоминало улитку".

Однако история "несси" покрыта тайнами и мистификациями. Инженер Тим Динсдейл, снимавший объект в озере в 1960 году, настаивал, что встреча с "несси" превратила его из скептика в верующего, но эксперты, проанализировав кадры, утверждают, что это, вероятно, просто лодка, снятая у плохих условиях. Крис Сперлинг рассказал на смертном одре, что он инсценировал фотографию с Уилсоном и двумя другими мужчинами, "используя хитрость реквизита".

Эксперт Гарри Кэмпбелл, изучающий озеро Лох-Несс с 1996 года, отметил, что в 2022 году было всего 6 сообщений о встрече с чудовищем, в 2021 году – 7, а в 2020 году – 13.

В 2018 году было проведено масштабное исследование биоразнообразия озера, в ходе которого взято 250 проб воды из разных мест и глубин, чтобы определить всех его жителей. Команда ученых заявила, что чудовище, вероятно, является просто гигантским угрем.

26 августа 2023 года начались самые масштабные поиски Лох-Несского чудовища. Ученые применяли геодезическое оборудование, дроны и другие новейшие технологии для получения тепловизионных изображений с помощью инфракрасных камер и гидрофонов. Под водой изучали все зафиксированные акустические сигналы. Ученым помогали несколько сот волонтеров. Поиски пока завершились ничем. Следов "несси" в озере обнаружить не удалось.

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