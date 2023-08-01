Кровавый 300-летний ритуал оказался действенным средством против старения: у ученых есть доказательства

Ученые обнаружили доказательства того, что переливание молодой крови может замедлить старение организма и улучшить состояние здоровья. Это уже экспериментально доказано с мышами, но ученые все еще не уверены, как все это работает.

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Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature Aging. Таким образом, как пишет Invers, ученым в каком-то смысле удалось подтвердить "процедуры" омоложения, практиковавшиеся богачами еще с восемнадцатого века.

Исследователи издавна считали, что молодая кровь может обладать сильными антивозрастными свойствами. За последние 150 лет доказать это пытались благодаря хирургической процедуре, которая называется парабиоз. Такая процедура предполагает сшивание двух животных (обычно мышей), которые в результате такой операции получают общую систему кровообращения.

Проведенные на мышах исследования доказали, что переливание молодой крови делает печень и сердце старших мышей сильнее. Кроме того, фиксировалось замедление старения мозга.

Недавнее исследование, проведенное учеными вместе с Университетом Дьюка, выявило, что парабиоз способен замедлить клеточное старение, а также увеличить продолжительность жизни особей на 10%.

"Это первое свидетельство того, что процесс, называемый гетерохронным парабиозом, может замедлить темпы старения, сопровождающегося продлением продолжительности жизни и здоровья", – заявил в комментарии старший автор исследования и доцент кафедры медицины и клеточной биологии Школы медицины Университета Дьюка Джеймс Уайт.

Традиционные исследования парабиоза продолжаются три недели, но на этот раз ученые стремились получить больше данных и увидеть, будет ли омоложение продолжаться дольше. Тестирование проводили в течение 12 недель, а также усложнили его, используя очень старых и очень молодых мышей.

В ходе исследования использовались четырехмесячные мыши (эквивалентно 20-30 годам у человека) и двухлетние мыши (эквивалентно 56-69 годам у человека). После определенного времени мыши были разделены и через два месяца исследователи изучили организмы старых мышей, чтобы увидеть, в каком состоянии он находится.

Оказалось, что генетическое старение крови и ткани печени значительно уменьшилось. Также исследователи обнаружили, что были включены гены, связанные с продлением продолжительности жизни, которые активируются при вмешательствах, таких как ограничение калорийности.

Процедура привела к тому, что у старых мышей произошло омоложение клеток, а их продолжительность жизни увеличилась на 10% по сравнению с контрольной группой мышей, не подвергавшихся парабиозу.

Несмотря на успешное исследование, Уайт отмечает, что такая процедура не является нравственной или практичной для людей. Также нельзя с уверенностью говорить, что результаты этого исследования можно экстраполировать на людей.

Он признал, что ученые не до конца понимают, какие именно молекулы в молодой крови вызывают омолаживающие эффекты.

"Важны элементы, которые управляют этим процессом, но они еще не известны. Это белки или метаболиты? Это новые клетки, которые дает молодая мышь, или молодая мышь просто буферизует старую кровь? Это то, что мы надеемся узнать дальше", – отметил ученый.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об эксцентричном 45-летнем предпринимателе-миллионере из США Брайане Джонсоне, который настолько стремится быть молодым, что начал переливать себе кровь младших людей. Одним из доноров был его 17-летний сын.

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