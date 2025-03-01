Конец эпохи: Skype прекратит работу в мае 2025 года

Компания Microsoft официально заявила о закрытии сервиса Skype. Это произойдет 5 мая; до этого дня сервис будет работать, чтобы пользователи успели перейти на другую платформу. В Microsoft пользователей призывают бесплатно перейти в Teams.

Видео дня

Как уверяют в компании, при таком переходе у пользователя сохранятся все личные данные, в частности, история сообщений, собственные файлы (в том числе фото), групповые чаты и контакты. Потребности в создании нового аккаунта тоже не будет, обещает Microsoft.

"Чтобы оптимизировать наши бесплатные коммуникационные предложения, чтобы мы могли легче адаптироваться к потребностям клиентов, в мае 2025 года мы прекращаем работу Skype, чтобы сосредоточиться на Microsoft Teams, нашем современном центре коммуникаций и сотрудничества", – сообщила компания.

Проприетарное ПО для интернет-телефонии Skype было создано в начале нулевых предпринимателями Никласом Зеннстремом и Янусом Фриисом. С октября 2005 года Skype принадлежала компании eBay, но в 2011 году владельцем платформы стал Microsoft.

Чтобы перейти со Skype на Teams, достаточно установить это программное обеспечение. При активации Teams программа сама подхватит сохраненный в облаке аккаунт пользователя, включая его логин и пароль.

Как отмечает компания, у пользователей есть два месяца, чтобы решить, хотят ли они переносить свои данные в Teams, или перейдут на другие сервисы. Во втором варианте Microsoft позволит легко просматривать все свои данные.

В течение переходного периода пользователи Teams могут звонить и общаться с пользователями Skype, а пользователи Skype могут делать то же самое с пользователями Teams.

Однако одна функция Skype полностью исчезнет после закрытия сервиса – возможность совершать звонки на внутренние и международные номера. В Microsoft это объяснили тем, что эта функция была актуальна, когда голосовая связь через IP была недоступна.

Вложенные пользователями деньги в Skype можно будет использовать и дальше, в частности, в Microsoft Teams. Однако для новых пользователей подписка и платные функции больше не будут доступны. Пользователям Skype, имеющим номера, придется перенести их к другим провайдерам

В то же время у пользователей Teams не будет доступа к функции вызовов, доступной для бизнес-пользователей.

Как сообщал OBOZ.UA, Microsoft существенно повысила стоимость подписки продуктов облачного пакета Office – речь о программах Word, Excel, PowerPoint и т.д. Семейная подписка на Microsoft 365 подорожала на 30%, а версия для частных лиц – на 43%. Это первое повышение стоимости продукции компании за 12 лет.

В то же время Microsoft еще на год – до конца 2025 года – продолжила предоставление бесплатных услуг в Украине. Воспользоваться ими могут украинские государственные учреждения и органы власти. Начало этой инициативы положили из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!