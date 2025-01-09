Украинцы могут бесплатно пользоваться услугами Microsoft в 2025 году: кто получит доступ

Техногигант Microsoft еще на год – до конца 2025 года – продолжил предоставление бесплатных услуг в Украине. Воспользоваться ими смогут украинские государственные учреждения и органы власти. Начало же этой инициативе положили из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

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О решении Microsoft сообщил глава Минцифры Михаил Федоров. Он отметил:

в 2023 году компания предоставила Украине технологическую помощь на более 500 млн долларов;

в 2024-м – на 100 миллионов;

в 2025-м "помощь будет поступать в таком же объеме".

"Microsoft продолжит программу поддержки Украины в 2025 году. Благодаря программе Microsoft for Ukraine Relief украинские государственные учреждения, образовательные учреждения и центральные и региональные органы власти будут обеспечены облачными сервисами Microsoft даже в самых сложных условиях", – говорится в сообщении.

В целом же, отметил Федоров, Microsoft поддерживает Украину с самого начала развязанной Россией войны. В частности, компания:

помогла перенести цифровую инфраструктуру в безопасные data-центры Европы;

помогает нейтрализовать вражеские кибератаки;

присоединяется к расследованию военных преступлений против населения в Украине и финансированию гуманитарных организаций.

"Продолжение программы на 2025 год – важный шаг для развития цифровой экосистемы. Усиления кибербезопасности и доступа к современным технологиям для каждого украинца", – резюмировал Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы получили возможность быстро сообщать о проблемах со связью через мобильное приложение Дія. Это позволит оперативно выявлять сбои в сети, а регулятор связи сможет быстро реагировать на ситуацию.

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