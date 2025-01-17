Microsoft резко повысил цены: как подорожали облачные Word, Excel и другие продукты

Техногигант Microsoft существенно повысил стоимость подписки на продукты облачного пакета Office (Word, Excel, PowerPoint и т.д.). Семейная подписка на Microsoft 365 подорожала на 30% – до 130 долларов в год, а версия для частных лиц – на 43%, до 100 долларов.

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Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается:

В самом Microsoft напоминают, что это первое повышение стоимости продукции компании за 12 лет.

Там считают, что пользователи Office будут готовы платить больше за доступ к новым инструментам на базе искусственного интеллекта (ИИ).

"Президент компании Брайан Ронье рассказал в своем блоге, что компания также внесла бесчисленные улучшения в основные приложения Office. А также представила такие сервисы как антивирусная защита и инструменты для редактирования изображений и видео", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: ранее Microsoft тестировала повышение цен в Австралии, Сингапуре и других странах Юго-Восточной Азии. Однако результаты оказались спорными.

"Это очень раздражает. И, честно говоря, я подумываю просто полностью отменить подписку", – рассказал независимый разработчик игр из Австралии.

Более того, отмечается, пользователи обнаружили, что когда они пытались отменить свои подписки, Microsoft показывал ранее скрытую опцию – Microsoft 365 Classic. Она откатывала повышение цен, а с ним и новые функции ИИ.

Пользователи же связали это с тем, что компания хочет отбить средства, вложенные в разработку ИИ. "Такие компании, как Microsoft, потратили так много на создание ИИ, что теперь им нужно навязывать его людям", – считает австралийская учительница и преподаватель университета.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Microsoft еще на год – до конца 2025 года – продолжил предоставление бесплатных услуг в Украине. Воспользоваться ими смогут украинские государственные учреждения и органы власти. Начало же этой инициативе положили из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

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