Компания OpenAI анонсировала новую версию ChatGPT для государственных учреждений: чего от нее ожидают

Американская исследовательская организация OpenAI анонсировала новую версию ChatGPT – чат-бота с искусственным интеллектом (ШИ). Она будет предназначена для государственных учреждений и работников и будет называться ChatGPT Gov.

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Об этом пишет The Hill. С ChatGPT Gov сотрудники государственных учреждений США получат "самую мощную версию" модели ChatGPT Enterprise от OpenAI, которая предлагает пользователям безопасность и конфиденциальность корпоративного уровня.

В рамках ChatGPT Gov федеральные агентства получат доступ к лучшим моделям OpenAI даже при работе с конфиденциальной информацией. Пользователи будут делать это в государственной защищенной хостинговой среде – коммерческом облаке Microsoft Azure или государственном облаке Azure.

"Этот новый подход направлен на оптимизацию процесса авторизации для обработки конфиденциальных данных, обеспечивая при этом преимущества эффективности и производительности, необходимые агентствам, и все это на основе технологий США", – сказал Кевин Вейл, директор по продуктам OpenAI.

ChatGPT Gov будет иметь много функций, которые предлагает ChatGPT Enterprise, включая сохранение и обмен разговорами, загрузку текстовых изображений и файлов, интерпретацию и обобщение текста, кода, изображений и математики.

По словам Вейла, новый продукт поможет США оставаться ведущим лидером инноваций ИИ, поскольку конкуренция в мире растет.

Он отметил, что ИИ – это мощный экономический двигатель, повышающий производительность, открывающий инновации, создающий новые возможности во всех секторах общества.

"Эта миссия глубоко проникает в нашу работу с правительством, уделяя особое внимание как общественной, так и национальной безопасности", – добавил Вейл.

Как сообщал OBOZ.UA, китайский аналог ChatGPT от малоизвестного стартапа DeepSeek привел к хаосу на технологических рынках США. На фоне успеха китайского проекта акции технологических компаний США 27 января резко упали впервые за последние годы.

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