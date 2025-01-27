Китайский DeepSeek устроил переполох на рынке ИИ: акции техногигантов из США неожиданно обвалились

Китайский аналог ChatGPT – помощник с искусственным интеллектом (ИИ) от малоизвестного стартапа DeepSeek – привел к хаосу на технологических рынках США. Так, на фоне успеха китайского проекта акции технологических компаний США 27 января резко упали впервые за последние годы.

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Как пишет CNN, на предторговой сессии стоимость акций Nvidia, ведущего мирового производителя мощных графических процессоров для технологий ИИ, чьи доходы увеличивались более чем вдвое за каждый из последних двух лет, упала на 12%. Meta и Alphabet (Google) также просели (-4%), как и Marvell, Broadcom, Palantir, Oracle и другие американские техногиганты. Европейские компании ASML и Tokyo Electron также понесли потери.

Технологические акции составляют значительную часть фондового рынка США. Соответственно, падение цен на них стало причиной эффекта домино: фьючерсы S&P 500 на момент открытия рынков в США падали на 2,4%, технологический индекс Nasdaq должен был открыться на 4,2% ниже, а Dow Jones – на 0,9% ниже.

Интересно, что буквально на прошлой неделе на фоне инаугурации Дональда Трампа индекс S&P 500 показывал лучший результат с 1985 года. Однако успех китайского DeepSeek превзошел влияние других факторов.

Аналитики считают, что появление DeepSeek заставило инвесторов усомниться в лидерстве США на рынке ИИ. Кроме того, под вопросом оказалась целесообразность огромных затрат на американские модели ИИ.

Дело в том, что, согласно данным создателей, на разработку и обучение DeepSeek-V3 было потрачено менее 6 млн долларов и около 2 месяцев. Это очень мало по сравнению с сотнями миллионов или даже миллиардов долларов, которые тратят на свои технологии ИИ компании из США.

Что такое DeepSeek и откуда он взялся?

Стартап DeepSeek был основан еще в 2023 году в Ханчжоу (Китай). Основателем стал Лян Веньфей. К слову, недавно успешного стартапера заменили на встрече экспертов по ИИ в компании с премьер-министром Китая Ли Цянем.

В конце января приложение DeepSeek опередило ChatGPT в рейтинге App Store. Приложение работает на основе модели DeepSeek-V3 с открытым исходным кодом. При этом после запуска DeepSeek-R1 в начале января компания хвасталась, что ее ИИ справляется с задачами не хуже последней версии ChatGPT от OpenAI.

Приложение может писать коды, решать математические задания, размышлять и шутить. При этом использование DeepSeek пока остается полностью бесплатным, что оказывает немалое влияние на его популярность среди пользователей.

Аналитики считают, что неожиданные успех проекта может частично объясняться тем, что DeepSeek успел закупить графические процессоры Nvidia еще до того, как США запретили их экспорт в Китай. Соответственно, стартап использовал эти чипы наряду с более дешевыми и низкокачественными.

В целом, как пишет BBC, после запрета на экспорт чипов китайским ИИ-компаниям пришлось экспериментировать с новыми подходами. Это привело к появлению моделей, требующих меньших мощностей.

"Кажется, Китай не сидел сложа руки, даже несмотря на введенные пошлины и ограничения на инвестиции в технологические компании, – отметил специалист одного из крупнейших британских банков Barclays Митул Котечу. – Тот факт, что они способны достигать высоких технологий, застал многих неожиданно". Консультант по технологическому капиталу Вэй-Серн Линг сказал, что успех DeepSeek может "потенциально подорвать инвестиционную привлекательность всей цепочки поставок ИИ".

Однако банковский гигант Citi считает, что проблемы, с которыми сталкиваются китайские фирмы, могут помешать и развитию DeepSeek. "В условиях неизбежного усиления ограничений преимуществом США является доступ к более совершенным чипам", – указывают аналитики.

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