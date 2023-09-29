Когда, как и где смотреть последнюю Супелуну 2023 года: в чем ее особенность

Это лето подарило нам четыре Суперлуния подряд. И полнолуние, которое состоится уже этой ночью – с 29 на 30 сентября, закроет эту серию.

OBOZREVATEL рассказывает, когда и как можно будет наблюдать это явление. А также чем отличается Суперлуна и какие особенности она будет иметь в этот раз.

Что такое Суперлуна

Явление, получившее такое название, происходит, когда Луна приближается к Земле на минимальное расстояние или что-то около того, в тот момент, когда она полностью освещена Солнцем – то есть, в полнолуние. Поэтому ночное светило выглядит большим, чем обычно. Особенно это заметно в момент его восхода и заката, когда из-за особенностей прохождения света через атмосферу Луна выглядит больше, чем когда находится в вышине неба. Конечно, из-за этого немного увеличивается и его яркость.

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Впрочем, рассчитывать на то, что будет светло, как днем, не стоит. Разница на самом деле небольшая, в пределах 15%. Но в любом случае, это прекрасное время, чтобы полюбоваться полной Луной над головой.

Не стоит пропускать это небесное событие еще и потому, что следующего такого придется ждать почти год. Следующая Суперлуна взойдет на небе в августе 2024 года. Она также откроет серию из четырех таких явлений подряд.

Когда наблюдать Суперлуну 29 сентября

Если говорить о моменте наибольшей освещенности поверхности Луны солнечным светом, то он приходится в этот раз на светлое время суток. Астрономическое полнолуние наступило в 12:58 по киевскому времени.

Однако любоваться полной Луной можно не только в эту минуту. Полнолуние будет светить всю ночь и смотреть на него можно будет, при хорошей погоде, все время, пока Луна будет на небе. Восход ее сегодня состоится в 18:52 по киевскому времени, а закат – в 6:32 утром 30 сентября. Синоптики прогнозируют, что небо над территорией Украины все это время будет безоблачным.

Что еще можно будет увидеть в ночном небе

Вместе с Супермлуной этой ночью на небосводе можно будет рассмотреть две планеты нашей Солнечной системы – газовых гигантов Сатурна и Юпитера. Сатурн расположится справа от Луны и немного выше нее в момент восхождения. Он будет настолько ярким, что полностью освещенный лунный диск его не затмит. А Юпитер можно будет заметить с противоположной стороны – слева от Луны и чуть ниже нее. Их можно будет видеть приблизительно в этом же положении еще несколько ближайших дней.

А когда спутник Земли зайдет на новый цикл, в день новолуния над Землей произойдет довольно редкое кольцеобразное солнечное затмение. OBOZREVATEL рассказывал, когда и где его можно будет наблюдать и видно ли будет затемнение с территории Украины.

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