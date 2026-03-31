Какую функцию выключить на смартфоне, чтобы сэкономить заряд: совет эксперта

Современные смартфоны оснащены множеством функций, которые призваны облегчить жизнь пользователя, однако некоторые из них имеют скрытую цену для автономности устройства. Одной из самых противоречивых опций является Always On Display (AOD), которая позволяет экрану оставаться включенным даже в режиме ожидания.

Эта функция не только потребляет значительные ресурсы батареи, но и создает дополнительную психологическую нагрузку. В MUO объяснили, как настройки дисплея влияют на ваш гаджет. Отказ от ненужных визуальных эффектов может стать ключом к тому, чтобы ваш телефон доживал до вечера без подзарядки.

Влияние на аккумулятор и технические нюансы

Использование режима AOD на любом современном смартфоне приводит к потере примерно 10-15% заряда в течение дня. Даже технология AMOLED, где подсвечиваются только активные пиксели, не спасает от постоянного энергопотребления, особенно если на экране отображаются цветные обои.

Владельцы устройств с экранами LTPO имеют небольшое преимущество благодаря снижению частоты обновления до 1 Гц, однако "налог на батарею" все равно остается ощутимым. Если обычно ваш телефон оставляет 30% заряда до конца дня, то с включенным AOD вы рискуете получить критические 15%, что заставит вас искать розетку значительно раньше.

Кроме технических проблем, постоянно подсвеченный экран является источником лишнего отвлечения, стимулируя пользователя чаще брать телефон в руки. В мире, где приложения постоянно борются за наше внимание, AOD становится еще одним инструментом, мешающим сосредоточиться на реальной жизни.

Большинство информации, которую предоставляет этот режим, является избыточной, особенно для владельцев смарт-часов, где время и уведомления всегда доступны на запястье. Для проверки часов на самом смартфоне вполне достаточно воспользоваться функциями "двойного прикосновения" или "поднятия для активации", которые включают экран только тогда, когда это действительно необходимо.

Как сэкономить заряд на смартфоне

Для большинства смартфонов, где экран просто демонстрирует тусклые обои или статические часы, отключение опции Always On Display (AOD) остается лучшим решением. Это поможет не только сохранить ресурс аккумулятора, но и поддержать ментальное здоровье, избавив вас от постоянного визуального шума.

Перейдите в "Настройки". Выберите опцию "Дисплей и яркость". Найдите "Всегда включено". Выключите переключатель состояния.

