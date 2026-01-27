Какой режим стирки расходует меньше всего электроэнергии: экономный вариант

Стиральная машина не считается самым большим "пожирателем" электроэнергии в доме, однако регулярное пользование ею заметно влияет на счета. В условиях подорожания электроэнергии и ее отсутствия вопрос экономии становится особенно актуальным для многих семей.

Большинство людей годами пользуются одними и теми же программами, не задумываясь об альтернативах. В то же время эксперты отмечают: даже незначительные изменения в привычках стирки могут дать ощутимый эффект экономии, пишет Express.co.uk.

Важно понимать, какие режимы действительно потребляют меньше энергии. Именно это позволяет стирать эффективно и экономно.

Самый выгодный режим стирки

Специалисты по бытовой технике единодушно советуют выбирать эко-режим, если такая программа предусмотрена в вашей стиральной машине.

По словам экспертов, этот режим уменьшает потребление электроэнергии благодаря более низкой температуре воды и меньшему ее количеству. Хотя стирка длится дольше, результат очистки остается таким же, как и при стандартных программах. Основная экономия достигается за счет того, что нагрев воды является наиболее энергозатратным этапом. Именно на него приходится до 90% всего потребления электроэнергии во время стирки.

При какой температуре экономнее стирать

Если в стиральной машине нет эко-режима, эксперты советуют стирать при температуре 30°C. Стирка в более холодной воде может потреблять на 35-59% меньше энергии по сравнению с горячими программами. Современные моющие средства разработаны так, чтобы быть эффективными даже при низких температурах. Особенно это касается биологических порошков, которые содержат ферменты для расщепления пятен. Поскольку высокие температуры разрушают эти ферменты, стирка при 30°C является не только экономной, но и целесообразной.

Как дополнительно уменьшить расходы на стирку

Еще один способ сэкономить – запускать стиральную машину в часы вне пиковых нагрузок, если тариф это позволяет.

Обычно самая дешевая электроэнергия доступна рано утром или поздно вечером. Также стоит дождаться полной загрузки барабана перед стиркой, ведь машина потребляет примерно одинаковое количество энергии независимо от объема белья.

Владельцам современных моделей поможет функция половинной загрузки, которая автоматически уменьшает использование воды. В комплексе эти простые советы позволяют существенно сократить расходы и сделать стирку более энергоэффективной.

