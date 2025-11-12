Как стирать одежду, чтобы она быстрее высыхала: простой лайфхак

Стирка постельного белья, футболок, джинсов или нижнего белья может быть головной болью в холодные месяцы года. Это не потому, что их трудно стирать, а потому, что их проблематично сушить.

Однако эксперты предложили один трюк, который можно попробовать, чтобы ваша одежда быстрее сохла. В результате это может уменьшить риск появления сырости и плесени в вашем доме из-за того, что мокрая одежда слишком долго высыхает, пишет Express.

Когда вы отжимаете одежду после стирки, положите в стиральную машину чистое сухое полотенце. Вы также можете воспользоваться этим трюком, если у вас есть сушильная машина.

В этом есть простая логика. По сути, полотенце поможет поглотить влагу из мокрой одежды. Таким образом, она быстрее высохнет.

Если вы воспользуетесь этим трюком во время использования сушильной машины, то сможете сэкономить немного денег на счетах за электроэнергию, поскольку полотенце поможет одежде внутри машины быстрее высохнуть, поэтому ей понадобится более короткий отжим.

Несколько пользователей социальных сетей попробовали этот лайфхак и оставили свои отзывы. По их словам, этот трюк, действительно, работает.

