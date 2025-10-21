Каким будет MacBook, который выпустят в 2026 году: главные фишки

Компания Apple постоянно внедряет новые патенты на усовершенствования для своих гаджетов. Некоторые наиболее рабочие могут появиться уже в следующем году в обновленных ноутбуках MacBook.

Какие именно разработки могут быть воплощены, разбиралось издание iTechUA. Оно выбрало пять технических обновлений призванных улучшить опыт пользования MacBook, внедрение которых уже сейчас кажется реалистичным.

OLED-дисплей вместо miniLED

Сейчас компьютеры MacBook Pro Apple оснащены панелями miniLED. По слухам, в следующем году их должны заменить более совершенные OLED-дисплеи. Они имеют лучшую контрастность и улучшенную передачу цветов, ведь каждый пиксель в таком экране сам излучает свет – такая панель не имеет отдельного слоя подсветки. Благодаря этому не только изображение получает более глубокий черный цвет, но и физически экран становится тоньше, а значит весь ноутбук станет еще компактнее и легче.

Отсутствие выреза на экране

"Челка" является характерным недостатком не только смартфонов iPhone. Такой "островок" имеют также ноутбуки MacBook Pro. Переход на OLED-панели может позволить наконец избавиться от них. Под фронтальную камеру и сенсоры такой экран будет иметь лишь маленькое отверстие. Возможно, в нем удастся разместить даже Face ID.

Сенсорный экран вместо тачпада

Одно из самых ожидаемых обновлений — появление сенсорного слоя на дисплее. Вероятно, экран нового MacBook будет реагировать на прикосновения, как в iPad, но работать под управлением macOS. Чтобы крышка оставалась стабильной во время касаний, Apple разрабатывает укрепленные шарниры. Они улучшат фиксацию экрана и минимизируют люфт.

Еще более мощный процессор M6

Недавно компания представила 14-дюймовый MacBook Pro с процессором M5. По сравнению с M4, новый чип обеспечивает в три раза более быстрый рендеринг и обработку данных и на 45% лучшую производительность в видеоиграх. Следующая генерация – это процессор M6, созданный по 2-нм технологии. Его ожидают в MacBook в начале 2026 года, а усовершенствованные модификации M6 Pro и M6 Max с усиленной графикой – ориентировочно в 2027-м.

Подключение к мобильным сетям

По слухам, Apple планирует интегрировать в MacBook Pro собственный модем C2 с поддержкой eSIM. Это позволит ноутбуку напрямую подключаться к LTE и 5G без необходимости во внешнем модеме или раздаче интернета с iPhone. Такой шаг сделает устройства более автономными, хотя и может усложнить конструкцию и повысить цену.

