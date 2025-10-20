Apple может отложить запуск складного iPhone: возникли трудности

Компания Apple сталкивается с техническими препятствиями, которые могут сдвинуть запуск первого складного смартфона iPhone на 2027 год, влияя на производственные планы и рыночные ожидания.

Видео дня

Аналитики из японской фирмы Mizuho Securities сообщают о возможной задержке запуска первого складного iPhone от Apple до 2027 года. Основной причиной является необходимость дополнительного времени для финализации дизайна устройства и ключевых компонентов, в частности шарнирного механизма, пишет The Elec.

Это затрудняет начало массового производства в запланированные сроки, в частности в третьем квартале 2026 года. Параллельно с этим компания готовится к выпуску новой серии iPhone 18 в сентябре того же года. Прогнозы указывают на сокращение ожидаемых объемов производства гибких панелей для этих устройств.

В общем, такие задержки могут повлиять на стратегию Apple на рынке складных гаджетов, где конкуренты уже активно присутствуют. Эксперты прогнозируют, что даже при условии запуска в 2026 году, начальный объем производства складного iPhone ограничится 5-7 миллионами единиц, что меньше первоначальных планов компании на 10-15 миллионов.

Это связано с потенциальной высокой ценой устройства, которая может превысить 2000 долларов, делая его доступным для ограниченной аудитории. Аналитики отмечают, что фактические продажи будут зависеть от реакции рынка и политики возвратов.

Все дисплеи для этой модели будет поставлять Samsung Display, что подчеркивает зависимость Apple от партнеров в технологических инновациях. По сравнению с конкурентами, например Galaxy Z Fold 7 от Samsung, цена которого составляет около 2380 долларов, продукт Apple может позиционироваться как премиум-вариант.

Ожидаемые характеристики складного iPhone включают внутренний экран диагональю 7,58 дюйма и внешний на 5,38 дюйма. Среди ключевых технологий – цветной фильтр на покрытии для уменьшения толщины, дисплей с отверстием для камеры и низкотемпературный поликристаллический оксидный транзистор для энергоэффективности.

Эти элементы уже применяются в других продуктах, например, в серии Galaxy Z Fold с 2021 года и в iPhone с 2023 года. Такие инновации направлены на улучшение пользовательского опыта, но требуют тщательного тестирования.

Первый складной MacBook от Apple, вероятно, появится не ранее 2028-2029 годов, поскольку компания мониторит реакцию на мобильные устройства перед расширением линейки.

Начиная с 2026 года, Apple планирует выпускать iPhone дважды в год: осенью – премиум-модели, такие как Pro, Pro Max, Air и складные версии, а весной – базовые и популярные варианты. Это позволит компании гибко реагировать на рыночные изменения. Прогнозы на 2026 год указывают на 229 миллионов поставок iPhone, что на 7% меньше ожиданий на 2025 год. Даже с учетом нового складного устройства, объемы останутся ограниченными.

Аналитики также отмечают стабильные продажи текущей серии iPhone 17, с ростом для базовых и Pro-моделей. Коррекции в прогнозах производства свидетельствуют об оптимистичных перспективах. В общем, Apple фокусируется на долгосрочном доминировании рынка. Аналитики также скорректировали прогнозы, уменьшив ожидания для модели Air, но повысив для других. Общий объем производства может достичь 94 миллионов единиц до конца года.

OBOZ.UA на днях писал, какой будет стоимость складного iPhone от Apple.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.