Какие приборы тянут электроэнергию, даже когда выключены: их все забывают

В вопросе потребления энергии всегда важно найти баланс. Забытый свет в комнате, куда вы скоро вернетесь, вряд ли сильно увеличит ваш месячный счет за электричество, но именно такие мелочи имеют накопительный эффект.

Некоторые наши бытовые привычки приводят к тому, что мы перестаем обращать внимание на эти мелочи. Например, нам кажется, что некоторые устройства, хоть и подключены к розетке, не потребляют ничего, ведь находятся в покое. Что именно это за устройства, рассказало издание Slash Gear. Они точно есть в вашем доме, ведь речь идет о разного рода зарядках для гаджетов.

Маленькие привычки могут стать большой проблемой

Кажется, что смартфоны, планшеты и ноутбуки сговорились так, чтобы один из них всегда нуждался в розетке. Но как часто мы выключаем их сразу после достижения 100% наполнения аккумулятора? Или, возможно, вы оставляете свои гаджеты подключенными к питанию на весь день, пока вы на работе, или на всю ночь, пока спите?

В любом случае, это не очень рационально. Всемирный фонд дикой природы в рамках своей кампании за ответственное энергопотребление отмечает, что длительная зарядка смартфона (например, в течение всей ночи) ускоряет износ батареи. Когда устройство остается подключенным к сети с полной батареей, оно часто продолжает потреблять энергию микродозами, чтобы поддерживать максимальный заряд, и эти маленькие колебания заряда довольно вредны.

К тому же, во время такой зарядки сохраняется, пусть небольшая, но все же угроза возгорания. Поскольку зарядка генерирует тепло, в какой-то момент что-то может пойти не так, и появится огонь. Поэтому, если хотите сэкономить, поберечь батарею еще и снизить риски, снимайте гаджеты с зарядки, когда они наполнятся енергией, как можно скорее.

Призрак "фантомного" энергопотребления

Эксперты указывают, что современные смартфоны имеют защитные механизмы, ограничивающие повреждение батареи при перезаряде, поэтому держать их подключенными к сети в течение всей ночи может быть вполне безопасно. Но при этом остается еще одна незаметная проблема – зарядные устройства потребляют электричество, даже когда просто воткнуты в розетку. Это означает, что полностью заряженный смартфон, оставленный подключенным, все равно продолжает крутить вам счетчик, хоть и в очень малых объемах.

Согласно данным Natural Resources Canada, так называемое "фантомное" потребление может составлять до 10% от общего счета за электроэнергию в доме. Потому что очень легко забыть выключить заряженный гаджет или вытащить само зарядное устройство, особенно если вы привыкли оставлять технику в режиме ожидания. Если же в вашем доме много разнообразной техники, усилия по их отсоединению от сети вместе с отключением зарядки от розетки могут принести заметную разницу в счетах. Кроме того, это безопаснее: если в одном удлинителе собрано слишком много зарядок, вы рискуете перегрузить сеть, так что бдительность поможет уменьшить и этот риск.

