Какие приборы следует выключать во время отключений света: могут не выдержать скачков напряжения

Отключение электроэнергии уже стало привычной частью повседневной жизни, однако далеко не все задумываются о возможных последствиях для бытовой техники. Многие ошибочно полагают, что при отсутствии света приборы автоматически находятся в безопасности.

На самом деле наибольшую угрозу представляет именно момент восстановления электроснабжения, когда возникают резкие скачки напряжения. Они способны повредить чувствительную электронику или полностью вывести устройство из строя. Специалисты предостерегают: несколько минут, потраченных на отключение техники от сети, могут сэкономить значительные средства на ремонте или замене. Особенно это актуально для современных домов, наполненных сложными электронными системами.

Телевизоры и домашние аудиосистемы

Современные телевизоры, саундбары и системы домашнего кинотеатра имеют чувствительные электронные платы. При резком восстановлении электроснабжения они могут пострадать от перенапряжения. Специалисты советуют полностью отсоединять такие устройства от розеток или использовать сетевые фильтры с защитой от скачков напряжения.

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования

Оборудование для обогрева и охлаждения дома потребляет значительное количество электроэнергии, особенно при запуске. Поэтому оно особенно уязвимо к перепадам напряжения. Во время отключений света специалисты рекомендуют выключать соответствующие автоматы в электрощитке, чтобы избежать повреждения системы после возвращения питания.

Мелкая кухонная техника

Микроволновые печи, кофеварки, блендеры, тостеры и другие кухонные приборы также могут пострадать от перенапряжения. Особую опасность представляют устройства с двигателями или электронным управлением. Их стоит заблаговременно отсоединять от сети, как только исчезает электроэнергия.

Стиральные и сушильные машины

Стиральные и сушильные машины потребляют много электроэнергии и имеют сложные электронные модули. Если отключение света происходит во время работы, резкий перезапуск может привести к повреждению плат управления или предохранителей. Именно поэтому специалисты советуют выключать эти приборы из розетки во время длительных перебоев.

Wi-Fi роутеры и модемы

Интернет-оборудование часто недооценивают с точки зрения рисков, хотя оно также чувствительно к перепадам напряжения. После скачка напряжения роутер или модем может перестать работать, а его замена обычно требует времени и средств. Самый простой способ защиты – отсоединить устройство от сети до стабилизации электроснабжения.

Системы домашней безопасности

Камеры наблюдения, сигнализации и видео-звонки без резервного питания также находятся в зоне риска. Скачок напряжения может повредить датчики или вывести из строя всю систему. Специалисты советуют либо отключать такие устройства во время блэкаута, либо заранее позаботиться о резервных аккумуляторах.

Компьютеры, ноутбуки и игровые консоли

Домашние компьютеры, мониторы, принтеры и игровые приставки хранят важные данные и стоят недешево. Один резкий скачок напряжения способен повредить оборудование или привести к потере информации. Специалисты рекомендуют отсоединять технику от сети, а ноутбуки – еще и от зарядных устройств, как только исчезает электроэнергия.

