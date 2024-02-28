Как защитить iPhone от воров: три простых трюка

Кража или потеря телефона может произойти с кем угодно. Это само по себе очень неприятное событие, ведь iPhone – довольно дорогостоящее устройство. Но это также опасно, потому что, кроме того, что вы можете потерять все драгоценные воспоминания, есть риск передать свои данные мошенникам.

Поэтому важно принять меры для защиты вашего смартфона и личной информации. ІTechUa рассказали о нескольких настройках, которые вы можете изменить, чтобы сделать ваш Phone более защищенным.

Если мошенники получат доступ к вашему телефону, то у них будет шанс получить доступ к электронной почте, учетным записям и даже вашим кредитным картам. Кроме того, они могут использовать вашу переписку и фотографии в личных зловещих целях.

Однако Apple учли все эти риски, потому разработали программы защиты.

"Центр управления" и "USB-аксессуары при блокировке"

Центр управления – это очень удобная функция, позволяющая пользоваться основными функциями телефона, даже если он находится в заблокированном состоянии. Однако если ваш iPhone украли, она может сыграть не в вашу пользу. Для того, чтобы уменьшить риск того, что мошенники смогут получить доступ к устройству, "центр управления" следует отключить.

То же касается и функции "USB-аксессуары при блокировке". Ее отключение не позволит вору использовать дополнительные устройства, чтобы управлять вашим iPhone.

Удаление данных после 10 неудачных попыток ввода пароля

Если эта функция включена и мошенник 10 раз неправильно введет пароль, ваш смартфон будет полностью удален. То есть, никакая информация на устройстве не сохранится, поэтому все ваши данные будут защищены.

Эта функция может показаться слишком радикальной, но помните, что вы всегда можете восстановить данные благодаря резервному копированию iCloud.

"Найти мой iPhone", "Найти мою сеть" и "Отправить последнее местоположение"

Функция "Найти мой iPhone" или "Find My iPhone" позволяет не только отследить, но и удаленно заблокировать устройство и удалить всю информацию.

Благодаря функции "Найти мою сеть", "Find My network" вы сможете отследить свой iPhone даже если он находится в автономном режиме или выключен.

Функция "Отправить последнее местоположение" автоматически передает информацию о местоположении смартфона, когда заряд аккумулятора становится критически низким.

Все эти функции могут управляться в "Параметрах". Конечно, они не спасут вас от потери драгоценного устройства, но точно защитят ваши персональные данные и не позволят ворам нанести вам еще больший вред.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как включить новую функцию "Защита угнанного устройства" на iPhone.

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